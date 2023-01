Leseratten und Büchereifans müssen sich noch gedulden: Der ursprünglich für diesen Sonntag, 8. Januar, geplante Start des sogenannten Flexi-Bib-Betriebs der Stadtbibliothek im Waldshuter Kornhaus verschiebt sich um voraussichtlich zwei Wochen. Darüber informiert das Kulturamt in einer Pressemitteilung.

Grund dafür seien Lieferverzögerungen bei den letzten noch fehlenden Teilen der Türschließanlage. Den neuen Starttermin will das Kulturamt über diese Zeitung sowie per Aushang in beiden Standorten der Stadtbibliothek bekannt gegeben, kündigt die städtische Behörde an.

Früh morgens und spät abends in die Bibliothek

Im neuen Flexi-Bib-Betrieb, den Waldshut-Tiengen als erste Stadtbibliothek des Landes anbietet, können Bibliotheksmitglieder mit ihrem Mitgliedsausweis täglich in der Zeit von 7 bis 21 Uhr die Bibliothek auch dann nutzen, wenn kein Personal anwesend ist. Dafür ist laut Kulturamt ein ausgeklügeltes Zugangssystem bei der Türschließanlage erforderlich.

Waldshut-Tiengen Noch kein Mitglied? So können Sie mit einem Ausweis die neue Stadtbibliothek Waldshut nutzen Das könnte Sie auch interessieren

„Wir hätten den Zeitplan gerne eingehalten“, sagt Kulturamtsleiterin Kerstin Simon dazu. „Aber die Pandemie-Zeit hat uns ja Geduld gelehrt. Immerhin können sich lesebegeisterte Menschen in der Stadt die Wartezeit mit einem Bibliotheksbesuch am Samstag, 7. Januar, verkürzen“, fügt sie hinzu.

Die Öffnungszeiten der Stadtbibliotheken

Ab sofort hat die Stadtbibliothek in Waldshut immer am ersten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Die Stadtbibliothek in Tiengen ist zeitversetzt immer am dritten Samstag im Monat ebenfalls von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Auch zu den regulären personalbesetzten Öffnungszeiten sind beide Stadtbibliothek-Standorte nach den Weihnachtsferien ab Montag, 9. Januar, geöffnet.

Die Stadtbibliothek Waldshut steht seinen Mitgliedern und denen, die es werden wollen, unter der Woche dienstags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 9 bis 13 Uhr und donnerstags von 10 bis 14 Uhr zur Verfügung. Die Stadtbibliothek Tiengen öffnet immer dienstags von 9 bis 13 Uhr sowie mittwochs und donnerstags jeweils von 15 bis 18 Uhr.

Sobald die Flexi-Bib in Betrieb gegangen ist, können alle volljährigen Mitglieder auch außerhalb der genannten personalbesetzten Öffnungszeiten täglich zwischen 7 und 21 Uhr die Bibliothek nutzen. An einem Wandpult im Eingangsbereich der Einrichtung können sie künftig bis zu zehn Bücher auf einmal selbst scannen und verbuchen. Direkt daneben hängt das sogenannte intelligente Rückgaberegal. „Das Regal erkennt, welches Buch gekommen ist und bucht es zurück“, erklärte die Kulturamtsleiterin bei einem Rundgang durch die Räume vor der Eröffnung im November 2022.