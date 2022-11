Einen Ansturm gab es am Wochenende auf das Waldshuter Kornhaus. Am Samstagabend strömten die geladenen Gäste zum Festakt in den Saal des Tanzsportclubs Blau-Weiß, um auf die Wiederöffnung der Stadtbibliothek anzustoßen.

Am Sonntag lockte die Einrichtung ganztags überwiegend Familien mit Kindern an, die die frisch gestaltete und erweiterte Bücherei unter die Lupe nehmen wollten.

Noch mehr Besucher

Und es könnten in Zukunft noch mehr Besucher werden. „Sie müssen sich auf einen Bibliothekstourismus einstellen“, prognostizierte Regierungsvizepräsident Klemens Ficht aus Freiburg beim Festakt an die Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen gerichtet. Denn die Stadtbibliothek Waldshut sei die erste Bibliothek in Baden-Württemberg, die mit dem sogenannten Flexi-Bib-System ausgestattet werde.

Oberbürgermeister Philipp Frank (rechts) durchschneidet das Band zur neuen Stadtbibliothek. Mit ihm freuen sich Petra Dorfmeister, Rita Schwarzelühr-Sutter, Klemens Ficht, Niklas Nüssle und Kerstin Simon (von links). | Bild: Juliane Schlichter

Es ist laut Klemens Ficht also gut möglich, dass Vertreter von anderen Kommunen in die Doppelstadt pilgern werden, um sich ein eigenes Bild von der modernen Einrichtung zu verschaffen.

Dass die Stadtbibliothek Waldshut künftig einzigartig im ganzen Land ist, überraschte selbst Kulturamtsleiterin Kerstin Simon. Sie sei bislang davon ausgegangen, dass das Alleinstellungsmerkmal nur für den Regierungsbezirk Freiburg gilt.

Waldshut Bilder vom Tag der offenen Tür in der Stadtbibliothek Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Schmökern von 7 bis 21 Uhr

Das Konzept Flexi-Bib ermöglicht ein Ausleihen und Zurückgeben von Medien auch außerhalb der personalbesetzten Öffnungszeiten. Alle, die es kaum erwarten können, sich morgens vor der Arbeit oder nach Feierabend mit Lesestoff einzudecken, müssen sich jedoch noch ein paar Wochen gedulden: „Am Sonntag, 8. Januar, starten wir mit dem Flexi-Bib-System“, kündigte Simon an. Von da an können volljährige Mitglieder mit ihrem Bibliotheksausweis die Einrichtung täglich zwischen 7 und 21 Uhr nutzen.

Die Stadtbibliothek Waldshut in Zahlen 1958 ist das Eröffnungsjahr der Stadtbibliothek im Kornhaus.



2018 beschließt der Gemeinderat in seiner Novembersitzung, dass die Stadtbibliothek im Kornhaus bleibt und auf zwei Stockwerke erweitert wird.



2021 beginnt nach einem Jahr Verzögerung der Umbau.



4328 Medien haben die Mitglieder bei der „All you can read“-Aktion für die Zeit des Umbaus mit nach Hause genommen.



17.500 Medien will die Stadtbibliothek künftig in ihrem Bestand haben.

Die Freude über die Umgestaltung und Erweiterung der Stadtbibliothek Waldshut war der Kulturamtsleiterin deutlich anzusehen. „Für einen Bücherwurm wie mich ist das ein rosenroter Tag“, erklärte Kerstin Simon strahlend und mit Verweis auf die Farbe der neuen Treppe, die die beiden Stockwerke der Bibliothek verbindet.

Bibliothek soll moderne Einrichtung sein

Sie dankte all jenen, die Energie und Herzblut in das Großprojekt gesteckt haben. Allen voran Yvonne Radzuweit, die sich als Leiterin der Stadtbibliothek Waldshut „mit Leib und Seele dem Ziel verschrieben hat, die Bibliothek in eine moderne und attraktive Einrichtung zu verwandeln“.

Bibliotheksleiterin Yvonne Radzuweit, Oberbürgermeister Philipp Frank und Kulturamtsleiterin Kerstin Simon (von links) beim Festakt im Waldshuter Kornhaus. | Bild: Juliane Schlichter

Simon dankte auch Martin Klein-Wiele und seinem Team vom Innenarchitekturbüro UKW aus Krefeld. „Sie haben ein ausgesprochenes Gespür für das 160 Jahre alte Gebäude bewiesen“, lobte die Kulturamtsleiterin. Über das Farbkonzept der Räume sagte Martin Klein-Wiele: „Es soll die Menschen fröhlich machen – auch an tristen Tagen.“ Die Beschriftung der pastellfarbenen Wände und der Regale hatte die Waldshuter Grafikdesignerin Natalie Buda entworfen.

Aufzug fällt ausgerechnet am Umzugstag aus

Kerstin Simon freute sich auch über die zupackenden Mitarbeiter des Baubetriebshofs, die Kisten mit Büchern und Möbel in das erste und zweite Obergeschoss des Kornhauses getragen hatten, da an jenem Tag der neue Außenaufzug ausgefallen sei.

Waldshut-Tiengen Noch kein Mitglied? So können Sie mit einem Ausweis die neue Stadtbibliothek Waldshut nutzen Das könnte Sie auch interessieren

Als „Haus der Generationen in der Stadt“ bezeichnete Oberbürgermeister Philipp Frank das Waldshuter Kornhaus, dessen Wiederöffnung insgesamt ebenfalls am Samstag gefeiert wurde. „Das Projekt hat uns sieben Jahre beschäftigt“, betonte der OB. Er dankte allen, die an der Planung und Ausführung des Großprojekts beteiligt waren. Bis auf den Gewölbekeller sei das Kornhaus „vom Scheitel bis zur Sohle“ saniert worden.

Gebäude war um 25 Zentimeter abgesackt

Einen entscheidenden Anteil daran hatte der Freiburger Architekt Meinhard Hansen, der unter anderem die Herausforderung gemeistert habe, das Kornhaus barrierefrei zu erschließen. Dass das historische Gebäude wieder gerade steht, ist der Verdienst von Zimmereimeister Christian Denz aus Görwihl und seinen Mitarbeitern. „Der tragende Teil des Kornhauses hatte sich 25 Zentimeter gesenkt“, schilderte Denz die Ausgangslage. Er und sein Team hätten das komplette Gebälk ertüchtigt und 100 Kubikmeter Holz eingebaut.

Zimmereimeister Christian Denz (rechts) hat dafür gesorgt, dass das Kornhaus wieder gerade steht. Dafür dankte ihm OB Philipp Frank. | Bild: Juliane Schlichter

„Wir haben etwas ganz Tolles geschaffen. Ich hoffe, dass das Projekt den Nutzern so viel Freude bereitet wie uns“, sagte Philipp Frank. Neben der Stadtbibliothek sind im Kornhaus ein Dutzend Vereine und das Jugendcafé untergebracht. Auch vor diesem Hintergrund sei es die richtige Entscheidung gewesen, das Kornhaus weiterzuentwickeln, sagte die Parlamentarische Staatssekretärin und SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter.

Waldshut-Tiengen Das sagen Besucher über die neue Waldshuter Stadtbibliothek Das könnte Sie auch interessieren

„Ich freue mich, dass wir das Projekt unterstützen konnten“, erklärte Klemens Ficht mit Verweis auf die Fördersumme von 2,7 Millionen Euro. „Das ist gut angelegtes Geld“, fügte der Regierungsvizepräsident hinzu. Insgesamt kostet die Sanierung des Kornhauses knapp fünf Millionen Euro.

Spende für Kinderveranstaltungen

Geld in Form eines Schecks überreichte Thomas Pfeiffer in seiner Funktion als Stiftungsvorstand der Dr.-Inge-Freytag an Bibliotheksleiterin Yvonne Radzuweit. Mit der Spende sollen Veranstaltungen für Kinder in der Bücherei finanziert werden.

Das Jazzquartett Interpohl mit Frank Pohl am Saxophon unterhielt mit swingenden Klängen. | Bild: Juliane Schlichter

„Bibliotheken sind in der Zeit von Fake News wichtiger denn je“, betonte der Grünen-Landtagsabgeordnete Niklas Nüssle im Gespräch mit dieser Zeitung. Der festliche Abend wurde musikalisch umrahmt vom Jazzquartett Interpohl.