Tiengen ist bereit für die 608. Ausgabe des Schwyzertags. Das Heimatfest findet von Freitag bis Montag, 30. Juni bis 3. Juli, statt. Im Vorfeld hatten die Klettgau-Cleaners Tiengen zu einer ehrenamtlichen Saubermach-Aktion eingeladen. „Der Schwyzertag steht vor der Tür. Tiengen möchte sich in seinem Festgewand zeigen“, schreibt Organisator Andreas Otte in einer Mitteilung.

Acht Erwachsene und sechs Kinder waren dem Aufruf gefolgt. Die freiwilligen Helfer liefen einzeln oder in Zweiergruppen Straßen und Plätze ab und hoben auf, was an Müll herumlag. „Das waren rund 450 Liter Müll, also viele tausend Teile“, berichtet Otte.

Unrat liege vor allem herum rund um die Einkaufsmärkte und die sogenannte To-Go-Gastronomie, auf Parkplätzen und Lastwagenparkplätzen, rund um Glascontainer, außerorts entlang von viel befahrenen Straßen sowie an Ruhebänken und Lagerplätzen von Wohnsitzlosen.

Diese Bereiche in Tiengen werden gesperrt

Mittlerweile haben laut Stadtverwaltung die Aufbauarbeiten für den Schwyzertag begonnen.

Anlässlich der Veranstaltung werden in Tiengen die Trottengasse, der gesamte Marktplatz und die Hintergasse bis Dienstag, 4. Juli, gesperrt.



Anwohner der nördlichen Altstadt können in dieser Zeit nur über die Hauptstraße/Fahrgasse bei der Metzgerei Dirr in die Altstadt einfahren. Die Anwohner der Trottengasse und Hintergasse sind – außer während der Umzüge – berechtigt, zu ihren Garagen und Stellplätzen zu fahren.

Anwohner der Altstadt, die über einen Bewohner-Parkausweis verfügen, sind während der Einschränkungen berechtigt, mit ihrem Parkausweis in der Schlossgarage zu parken. Die Ein- und Ausfahrt während der Umzüge sei jedoch nicht möglich, teilt die Stadt mit. Alternative Parkmöglichkeiten bestehen auf dem Festplatz an der Wutach.

Am Samstag, 1. Juli, sind zusätzlich folgende Sperrungen erforderlich: Während des Aufmarsches zum Heimatabend (gegen 19.30 Uhr) und während des Fackelumzuges (gegen 21.30 Uhr) wird die Innenstadt kurzzeitig gesperrt.

Zum Heimatabend im Schlossgarten werden die obere Hauptstraße und die Peter-Thumb-Straße in der Zeit von etwa 19.30 bis spätestens 22 Uhr voll gesperrt.

Weitere Sperrungen gibt es für den Festumzug am Sonntag, 2. Juli, ab 14 Uhr. Während der Dauer des Umzuges ist eine Zufahrt in die Altstadt nicht möglich. Bewohner, die in dieser Zeit wegfahren wollen, werden gebeten, ihr Fahrzeug außerhalb der gesperrten Straßen abzustellen.