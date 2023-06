Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate stellt die Bürger- und Narrenzunft Tiengen eine Großveranstaltung auf die Beine. „Nach dem Narrentreffen ist vor dem Schwyzertag“, erklärt Zunftmeister Tobias Fritz im Pressegespräch mit Rückblick auf das Fasnachtsereignis im Februar.

Nun steht der 608. Schwyzertag mit ähnlich vielen Mitwirkenden und Besuchern an. Vom 30. Juni bis 3. Juli findet das große Heimatfest im Städtle statt. „Ohne die motivierten Mitglieder wäre das so nicht möglich gewesen“, betont er.

„Der Schwyzertag wird komplett ehrenamtlich auf die Beine gestellt“, fügt Christa Bader, Vorsitzende der Schwyzertags-Kommission, hinzu. Die Zunft richte das Fest für die Stadt aus. Christa Bader und Tobias Fritz schätzen die Zahl der Menschen, die in die Organisation und Ausrichtung involviert sind, auf 150 bis 200. „Ein Kraftakt“, sagt der Zunftmeister.

Sie freuen sich auf den 608. Schwyzertag mit Kreistrachtenfest (von links): Ehrenzunftmeister Albert Ebner, die Vorsitzende der Schwyzertags-Kommission Christa Bader und Zunftmeister Tobias Fritz. | Bild: Juliane Schlichter

Für die Organisatoren des viertägigen Fests sei es eine große Erleichterung, dass Corona keine Rolle mehr spielt, wie sie gegenüber dieser Zeitung erzählen. Zwar fand der letztjährige Schwyzertag im Gegensazu zu den beiden Vorjahren ohne Einschränkungen statt, doch war die Pandemie noch allgegenwärtig.

Auf die Frage, worauf sich die Besucher in diesem Jahr am meisten freuen können, antwortet Tobias Fritz schmunzelnd: „Es gibt nur Höhepunkte.“ Als Besonderheit nennt Christa Bader die Matinée der Freunde Schloss Tiengen über die Badische Revolution am Samstag, 1. Juli.

Der historische Hintergrund des Schwyzertags Traditionell feiert Tiengen rund um den ersten Sonntag im Juli sein viertägiges Heimatfest, den Schwyzertag. Einer Legende zufolge wehrten die Tiengener Bürger im Jahre 1415 einen Überfall des Ritters Reinold von Urslingen erfolgreich ab. Seitdem feiern sie in Gedenken an dieses Ereignis jährlich ein kirchliches Hochfest. Ausrichter des Schwyzertags ist die Bürger- und Narrenzunft 1503 Tiengen.

Nach einigen Jahren Pause kehrt der „Belcanto unterm Storchenturm“ am Sonntag, 2. Juli, mit Liedern und Arien aus Oper, Operette und Musical zurück, wie Bader erklärt. Die Veranstaltung kostet Eintritt, ebenso wie das Festkonzert am Freitag, 30. Juni, in der Peter-Thumb-Kirche. Alle anderen Veranstaltungen sind frei.

„Zum ersten Mal gibt es keine Festbändel, sondern Ansteckpins, wie man sie von der Fasnacht kennt“, nennt Tobias Fritz eine der Neuerungen beim Schwyzertag. „Der Pin sieht hochwertig aus und man kann ihn sammeln“, ergänzt Christa Bader.

Kreistrachtenfest zum Jubiläum

Der Festumzug durch die Altstadt am Sonntag, 2. Juli, wird größer als im Vorjahr, denn er findet im Rahmen des Kreistrachtenfests statt. „Wir haben 26 Gruppen aus der Schweiz, dem Schwarzwald und aus dem Neckarraum“, erzählt der Zunftmeister. Mit dem Kreistrachtenfest in Tiengen feiert der Bund Heimat und Volksleben sein 75-jähriges Bestehen.

Christa Bader freut sich auf den erstmaligen Auftritt der Ballettschule Küssaberg unter der Leitung von Sibylle Markwirth auf der Bühne des Heimatabends am Samstag, 1. Juli. Die Kinder und Jugendlichen der Ballettschule tanzten bislang nur auf dem Marktplatz beim Schwyzertag – wie auch in diesem Jahr. Überhaupt werde beim Tiengener Heimatfest „viel getanzt“, stellt die Kommissionsvorsitzende fest.

Auszüge aus dem Festprogramm Donnerstag, 29. Juni 19 Uhr: Kunstwettbewerb der Tiengener Schulen unter dem Motto „175 Jahre Badische Revolution in Tiengen“, Vernissage am Rathaus. Freitag, 30. Juni 18 Uhr: Fassanstich auf dem Marktplatz und musikalische Unterhaltung mit den Original Storchenturm Musikanten der Stadtmusik Tiengen; 19.30 bis 24 Uhr: Schwyzertags-Party mit der Band New Phönix auf dem Marktplatz; 20 Uhr: Schwyzertags-Konzert in der katholischen Stadtpfarrkirche. Samstag, 1. Juli 10 Uhr: Bürgerumtrunk am Josefsbrunnen; 11 bis 12.15 Uhr: Matinée mit Gesprächen, Geschichten und Musik zur Badischen Revolution in den Schwarzenbergsälen im Schloss Tiengen; 10 bis 14 Uhr: verschiedene Aktionen in der Fußgängerzone; 11 Uhr: Stadtführung für Kinder, Treffpunkt am Löwendenkmal; 12 bis 16 Uhr: Öffnung des Klettgau-Museums im Schloss; 10.30 bis 16 Uhr: Soccerturnier auf dem Festplatz an der Wutach; 12 bis 24 Uhr: Unterhaltung auf dem Marktplatz; 20 Uhr: Heimatabend im Schlossgarten, Festrednerin ist Ministerin Marion Gentges. Sonntag, 2. Juli 6 Uhr: Alphornspiel am Vitibuck und Böllerschießen; 9 Uhr: Gottesdienst in der katholischen Stadtpfarrkirche; 10 Uhr: Gottesdienst in der evangelischen Christuskirche; 11 bis 13 Uhr: Frühschoppenkonzert auf dem Marktplatz; 14 Uhr: Festumzug; ab 14.45 Uhr: Vorführungen der Vereine; 22.30 Uhr: Feuerwerk. Montag, 3. Juli 10 bis 13 Uhr: Vorführungen der Schulen; 12 Uhr: Preisverleihung Kunstwettbewerb der Schulen; 17 Uhr: Wunschkonzert der Stadtmusik Tiengen auf dem Marktplatz. Das ausführliche Programm gibt es unter Vorführungen der Schulen;Preisverleihung Kunstwettbewerb der Schulen;Wunschkonzert der Stadtmusik Tiengen auf dem Marktplatz. Das ausführliche Programm gibt es unter www.schwyzertag.de

Da an der Stadtpfarrkirche weiterhin gebaut wird und der Kirchplatz dadurch nicht zur Verfügung steht, findet der Heimatabend wie erstmals im Vorjahr im Schlossgarten statt. „Mir gefällt es dort besser als auf dem Kirchplatz“, sagt Ehrenzunftmeister Albert Ebner. „Es ist ein schönes Ambiente“, fügt Christa Bader hinzu.

Bewährt habe sich 2022 auch die Verlegung der Bühne auf dem Marktplatz neben das Ali-Theater. „Das ist sehr gut angekommen“, bestätigt Bader. „Es ist jetzt eine offene Veranstaltung – nicht durch die Hintertür“, sagt Fritz. Zuvor stand die Bühne hinter dem Gebäude des Uhren- und Schmuckgeschäfts Flaig.

Der Empfang für die sogenannten Heimweh-Tiengener und Neubürger fällt erneut aus. „Aber alle von ihnen sind herzlich willkommen vorbeizukommen. Wir begrüßen sie sehr gern zum Bürgerumtrunk“, betont Bader. „Und zum Fassanstich“, fügt Tobias Fritz hinzu.

Für den Zunftmeister ist der Schwyzertag „die schönste Zeit im Jahr“. Albert Ebner sagt: „Ich könnte mir kein Tiengen ohne Schwyzertag vorstellen.“ Und Christa Bader findet: „Er ist ein fester Bestandteil von unserer Heimat und Tiengen.“ Das viertägige Fest biete seinen Besuchern eine große Bandbreite an Musik, Tanz und Unterhaltung.