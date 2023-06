Waldshut-Tiengen vor 3 Stunden

Ministerin Marion Gentges reiht sich ein in die Riege der Festredner am Tiengener Schwyzertag

Die baden-württembergische Ministerin der Justiz und für Migration, Marion Gentges, ist am 1. Juli Festrednerin beim Schwyzertag in Tiengen. Wir stellen sie vor und erinnern an frühere Ehrengäste des Heimatfests.