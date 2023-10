Wer am Mittwochmorgen und -vormittag mit dem Auto durch Waldshut fahren wollte, muss Geduld mitbringen. Kurz nach Albbruck bis in die Große Kreisstadt hinein stand der Verkehr fast still. Mittlerweile habe sich die Lage aber wieder etwas entspannt (Stand 12.15 Uhr).

Das sagt die Polizei

Wie die Polizei gegenüber dieser Zeitung mitteilte, habe sich bei der Verzollung in Waldshut über den gestrigen Feiertag viel angestaut. „Heute gab es dort eine doppelte Belastung. Das, was am Montag dort nicht mehr abgefertigt wurde, musste alles heute erledigt werden“, informiert Benjamin Woldert, Pressesprecher bei der Polizei in Waldshut-Tiengen. Und so sei es zu diesem enormen Stau gekommen.

Alle Ausweichmöglichkeiten waren dicht

Die Verkehrspolizei sei ebenfalls am Mittwoch im Einsatz gewesen. „Weil aber alle Wege – auch über Gurtweil beispielsweise – dicht gewesen sind, konnten die Kollegen nicht eingreifen, um den Verkehr zu regeln. Alles war einfach komplett zu“, so der Polizeisprecher.

Auf Google Maps sieht man am Mittwochmorgen, dass der Bereich auf der Bundesstraße vor Waldshut dunkelrot markiert ist. Bis kurz vor ATU, kurz hinter dem Zoll in Waldshut, stockt der Verkehr demnach. Aber auch rund um und durch Tiengen sieht die Verkehrslage gegen 9.45 Uhr nicht viel besser aus. | Bild: Screenshot Susann Duygu-D'Souza

So beschreiben Autofahrer die Lage

Ein Autofahrer berichtet dem SÜDKURIER am Mittwochmorgen, dass er seit 45 Minuten versucht, von Höhe Dogern nach Waldshut zu kommen.

Viele Autofahrer versuchten, dem Stau über die Liedermatte auszuweichen.

Viele Autofahrer sind von der Bundesstraße her kommend über die Liedermatte ausgewichen. Auch hier war das Verkehrsaufkommen am Mittwochvormittag hoch. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Und auch in Waldshut sieht die Lage nicht viel besser aus.

Verkehrschaos in Waldshut Video: Baier, Markus

Ein anderer SÜDKURIER-Leser berichtet über einen Stau am Mittwochmorgen vom Ochsenbuckel über die B500 bis hin zur Lonza. „In Waldshut hat es rückgestaut von der Wildgehege-Kreuzung bis nach Gurtweil zur Kreuzung“, schreibt er dem SÜDKURIER. Weiter stellt er die generelle Frage, warum es andere Städte schaffen, für eine begrenze Zeit – zum Beispiel von 6 Uhr bis 9 Uhr – einen Verkehrslotsen hinzustellen. Denn generell sei die Verkehrslage in Waldshut prekär.

Stau in Höhe der Liedematte Video: Susann Duygu-D'Souza

Auf der Bundesstraße staute sich der Verkehr in Richtung Waldshut etwa ab Höhe des Möbelmarktes Dogern. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Benjamin Woldert, Pressesprecher bei der Polizei in Waldshut-Tiengen, erklärt: „Seit heute Morgen gibt es ein riesiges Verkehrsaufkommen in und um Waldshut.“ Auch im Bürgerwaldtunnel in Tiengen gehe derzeit nichts mehr.“ (Stand etwa 9.30 Uhr)

Zunächst habe es keine konkrete Ursache gegeben. „Uns haben bisher keine Unfallmeldungen erreicht“, so der Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Mittlerweile sei klar, dass die Stauursache bei der Zollabfertigung gelegen habe.

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.