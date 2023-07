Die 30. Waldshuter Filmnächte des Werbe- und Förderungskreises Waldshut sind vorbei. Jeden Abend, von Montag bis Samstag, lief in der Waldshuter Kaiserstraße ein Film unter freiem Himmel. Ganz im Gegensatz zu den letztjährigen Filmnächten, machte das Wetter nicht mit.

Der letzte Tag der Waldshuter Filmnächte gehörte den Kindern, bevor es mit dem Film losgeht lässt sich hier die kleine Luna von Petra Kury schminken. | Bild: Ursula Freudig

Es war unbeständig, es regnete viel und die Temperaturen waren alles andere als lau. Regencapes, Regenschirme und warme Kleidung waren nötig. Sogar Daunenjacken, Mützen und Stiefel wurden gesichtet.

Perfekt war einzig der Donnerstagabend und prompt war der Film ausverkauft und alle 550 Plätze belegt.

Donnerstag: Nur an einem Tag – am Donnerstag – war richtig schönes Wetter und die Filmnächte mit 500 Besuchern ausverkauft. | Bild: Völk, Melanie

An den andern Abenden bewegten sich die Zuschauerzahlen zwischen gut 100 bis gut 200. „Es war schon immer so, bei den Filmnächten geht es immer ums Wetter“, brachte es Christian Straub vom W+F-Organisationsteam auf den Punkt.

Diese Veranstaltungen finden demnächst in Waldshut statt Nach der Waldshuter Chilbi vom 18. bis zum 23. August 2023 folgen zwei Familientage des Werbe- und Förderungskreises Waldshut von 11 bis 15 Uhr in der Kaiserstraße: Der Familientag am 16. September steht unter dem Motto Blaulicht-Tag, Rettungskräfte geben Einblick in ihre Arbeit. Beim Natur-Tag am 7. Oktober stehen Förster und Jäger im Mittelpunkt. Weitere Informationen im Internet: www.waldshut.de

Dennoch nimmt das Organisationsteam auch Positives mit. Zum einen, dass es auch bei widrigen Wetterumständen auf treue Filmnächtefans zählen kann. Ein Ehepaar, erzählt Margarete Lenz, sei sogar jeden Abend gekommen.

Live-Musik kommt gut an

Weiterhin sehr positiv werten die Organisatoren die Live-Musik, die anlässlich des runden Jubiläums bis auf den Kinderfilmabend am Samstag – da gab es Kinderschminken und Tattoos – vor den Filmen unterhielt. Alexander Karle, Rocco Costa und die Spätzünder spielten in der Lounge oder im angrenzenden Metzgertörle auf.

Donnerstag: Gut angekommen ist die Livemusik vor dem Metzgertörle. An zwei Tagen spielte Rocco Costa, wie hier am Donnerstag vor dem Film „Der Gesang der Flusskrebse“. | Bild: Völk, Melanie

„Die Live-Musik war ein zusätzlicher Frequenz- und Stimmungsbringer und hat Menschen zusammen gebracht, unabhängig vom Film“, sagte Mit-Organisator und W+F-Vorsitzender Thomas Wartner.

Er kann sich gut vorstellen, dass es auch bei den Filmnächten 2024 Live-Musik geben wird. In der Lounge ist es nach Aussage der Organisatoren ebenfalls gut gelaufen. Seit wenigen Jahren macht das W+F-Organisationsteam auch das Catering selber.

Einpacken mit Regencapes, wie hier diese beiden Besucher am Dienstag, hieß es an den meisten Tagen der Filmnächte. | Bild: Ursula Freudig

Grundsätzlich wird alles, was möglich ist, in Eigenregie ehrenamtlich gestemmt. Nur so und durch die Unterstützung großzügiger Sponsoren, seien die Filmnächte überhaupt möglich. „Das Wetter können wir nicht beeinflussen, aber gemeinsam können wir Waldshut mit den Filmnächten weiterhin eine Hauptattraktion und ein Erlebnis bieten“, blickt Thomas Wartner nach vorne.