Waldshut-Tiengen vor 52 Minuten

Diese Kulisse macht die Waldshuter Filmnächte noch schöner

30. Open-Air-Kino des Waldshuter Werbe- und Förderungskreises ist 2023 im Wetterpech. Am Donnerstag lockt ein lauer Sommerabend aber 500 Besucher in die Kaiserstraße. So gehen die Filmnächte weiter.