Das Kino lebt! Einmal im Jahr in Waldshut sogar unter freiem Himmel: Die 30. Waldshuter Filmnächte des Werbe- und Förderungskreises (W+F) Waldshut sind am Montag gestartet.

Über den roten Teppich ins Kino

Der rote Teppich ist gelegt, man trifft sich in der gemütlichen Lounge, Live-Musik im Ohr, und wenn die Nacht kommt, nimmt man mit einer Tüte Popcorn vor der großen Leinwand Platz: Die Open-Air-Filmnächte bieten wieder ein einmaliges Kinoerlebnis mit viel Drumherum.

Filme und Live-Musik Mittwoch, 26. Juli: Manta Manta –Zwoter Teil und Donnerstag, 27. Juli: Der Gesang der Flusskrebs, Live-Musik ab 19 Uhr mit dem italienischen Sänger und Songwriter Rocco Costa. Freitag, 28. Juli: Fast & Furious 10, ab 19 Uhr spielt die Band Spätzünder, alle Filme ab 12 Jahren. Samstag, 29. Juli: Der Super Mario Bros. Film, ab 6 Jahren, ab 19 Uhr Kinderschminken und Kindertattoos. Uhrzeiten und Karten Restauration ab 19 Uhr, Catering durch den Werbe- und Förderungskreis Waldshut; Filmbeginn jeweils um 21.30 Uhr, Einlass ab 20 Uhr; Karten (nur Barverkauf) im Vorverkauf bis 18 Uhr 9, uro bei Stulz Traditionale, Kaiserstraße 64, und im Geschäft Rümmele, Kaiserstraße 50. Abendkasse 11 Euro. Weitere Infos im Internet: www.waldshut.de/events

Zum 30. Mal flimmern in dieser Woche in der Kaiserstraße unterhaltsame und spannende Filme über die zwölf mal sechs Meter große, mit Luft gefüllte Leinwand. Am frühen Abend wird sie aufgeblasen und nach Ende des Films muss die Luft wieder raus, damit sie zusammengerollt werden kann.

Gute Bild- und Tonqualität

Die Filme sind längst digital, was wie Jörg Winkler von der HVT- Veranstaltungstechnik bestätigt, eine sehr gute Bild- und Tonqualität garantiert. Vorbei sind die Zeiten, in denen riesige Filmrollen in Projektoren eingelegt werden mussten.

Unverändert ist der besondere Flair der Filmnächte. Anlässlich ihres runden Geburtstags ist dieses Jahr noch mehr geboten. Es gibt Live-Musik zur Einstimmung auf die Filme. Alexander Karle machte an den ersten beiden Filmabenden am Piano Stimmung.

Geselliges Beisammensein und Musik vor dem Film: Volker Seipp (von links), Petra Weber, Sylvia De Paola, Margarete Lenz, Stefanie Kreß und Thomas Wartner vom W+F-Organisationsteam mit dem Musiker und Sänger Alexander Karle, der an den ersten beiden Abenden der Filmnächte spielte. | Bild: Ursula Freudig

Zusätzlich wird mit erweiterten und verfeinerten kulinarischen Angeboten in der W+F-Lounge gefeiert. Neben der klassischen Grillwurst gibt es beispielsweise Garnelenspieße, vegane Angebote im kleinen Weckglas, jeden Abend frisch zubereitete Salate und wie Margarete Lenz vom W+F- Organisationsteam schwärmt, richtig tolle, besonders krosse Pommes.

Zuckerwatte und Popcorn

Popcorn, das zu jedem Kino gehört und auch Zuckerwatte, gibt es an einem extra Stand. Jetzt hoffen alle, dass das Wetter stabiler und auch wärmer wird und es vor allem, wie am Dienstagabend, nicht mehr regnet. Und wenn doch, gilt der berühmte Allerweltsspruch: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.

