Hand und Fuß hatte es ganz eindeutig, als an einem Samstag Mitte August 1998 verschiedene deutsche und schweizerische „Verkehrsexperten“ in Waldshut aktiv die aktuelle Lage im Straßenverkehr diskutierten. Kopfeinsatz soll auch dabei gewesen sein, allerdings passiv, in der Leideform, genau genommen als Zielscheibe für eine zur Faust geballte Hand.

Zürcher hält nicht am Zebrastreifen

Dieser Fall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 11 Uhr an einem Zebrastreifen in der Bismarckstraße. Dort soll ein Zürcher Autofahrer einem Fußgänger, einem Waldshuter Lehrer, mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Zuvor allerdings habe der einheimische Pädagoge dem mit dem Stern gezierten Auto des Schweizers mit dem Fuß in die Flanke getreten. Aus Schreck, sagte der Lehrer. Weil der Zürcher nicht am Zebrastreifen gehalten habe.

Waldshut-Tiengen Erinnerungen: Als Ursula Cantieni zu Gast in Tiengen war Das könnte Sie auch interessieren

War dieser Disput schnell ausgetragen, weil der Eidgenosse nach dem Faustschlag auf einen weiteren Austausch von Argumenten verzichtete und davon fuhr, zog sich die zweite Verkehrsexpertenrunde, von der die Polizei berichtete, länger hin – von Albbruck bis zur Waldshuter Bahnhofskreuzung. Mit eingedellter Autotür und kaputtem Außenspiegel ging aus diesem Disput ein Justitiar aus dem Westdeutschen als vorläufiger Verlierer hervor.

Und das kam so: Seit Albbruck versuchte der Autofahrer eine Gruppe Schweizer Motorradfahrer zu überholen. Ohne Erfolg. Noch schlimmer. Der Schlussfahrer der Gruppe, ein Basler, soll den Justitiar nicht nur ein paar Mal ausgebremst und zu Gewaltbremsungen gezwungen haben, sondern ihm auch bei Tempo 80 mit der Faust auf den Außenspiegel geschlagen haben.

Gruß mit dem Mittelfinger

Beim nächsten Treffen vor der roten Ampel am Waldshuter Bahnhof begrüßte der Biker seinen Kontrahenten mit dem gestreckten Mittelfinger und dellte ihm mit der Faust die Fahrertür ein. Einige verbale Diskussionsbeiträge in Hoch- und Schwiizerdüütsch sollen dabei auch eingebracht worden sein. Bei Grün trennte man sich. Der Basler fuhr seinen Kollegen nach, der Justitiar zur Polizei. Was aus seiner Anzeige gegen den rabiaten Biker wurde, ist nicht bekannt.