19 Uhr: Kunstwettbewerb der Tiengener Schulen unter dem Motto „Wir feiern wieder Schwyzertag in Tiengen“, Vernissage am Josefsbrunnen.

Samstag, 2. Juli

10 Uhr: Bürgerumtrunk am Josefsbrunnen; 11 bis 12 Uhr: Bernd Salfner führt durch seine Ausstellung „Traumbilder, Ölgemälde und Aquarelle“ in den Schwarzenbergsälen im Schloss Tiengen; 10 bis 14 Uhr: verschiedene Aktionen in der Fußgängerzone; 11 Uhr: Stadtführung für Kinder, Treffpunkt am Löwendenkmal; 12 bis 16 Uhr: Öffnung des Klettgau-Museums im Schloss; 11 bis 24 Uhr: Unterhaltung auf dem Marktplatz; 20 Uhr: Heimatabend im Schlossgarten.