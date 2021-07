von Ursula Freudig

Zum zweiten Mal hat Corona aus dem normalerweise prall gefüllten Veranstaltungsprogramm des Tiengener Schwyzertags ein überschaubares, auf wenige Orte konzentriertes Ereignis gemacht. Neben besinnlicher Einstimmung in der Pfarrkirche am Freitag, stand auch bei der diesjährigen Corona-Version des Tiengener Heimatfests der traditionelle Festgottesdienst mit Gelöbniserneuerung und Totenehrung im Schlossgarten im Mittelpunkt.

Waldshut-Tiengen Schwyzertag mit Abstrichen: Das erwartet Besucher an diesem Festwochenende Das könnte Sie auch interessieren

Das Wetter machte mit. Die entspannte Corona-Lage erlaubte es, dass keine Nachweise zum Betreten des Schlossgartens nötig waren. Trotz Abstandsregel und entsprechend weniger Stühlen, blieben auf dem großzügigen Areal sogar einige Plätze frei. Pfarrer Ulrich Sickinger zelebrierte den Schwyzertags-Festgottesdienst, bei dem der Kirchenchor Tiengen und die Stadtmusik Tiengen die musikalischen Akzente setzten.

Klangvoll: Der Kirchenchor Tiengen und die Stadtmusik Tiengen (hinten) gestalten den Festgottesdienst musikalisch, unter den Besuchern sind etliche Trachtenträger wie diese drei von der Klettgauer Heimattracht. | Bild: Ursula Freudig

In seiner Predigt spannte Pfarrer Sickinger den Bogen vom Ursprung des Schwyzertags zur Gegenwart. 1415 hätten die Tiengener trotz ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit und Schwäche auf Gottes Beistand vertraut und einer feindlichen Übermacht getrotzt. „Die Gnade Gottes ist dort wirksam, wo Menschen zu ihrer Schwachheit stehen und so Gott Raum geben, das ist auch heute noch so“, sagte er.

Der Tiengener Schwyzertag Der Ursprung Dem Ursprung nach ist der Schwyzertag ein kirchliches Fest. Er geht auf ein Ereignis im 15. Jahrhundert zurück. Es heißt, dass wehrhafte Tiengener 1415 sich und ihre Stadt von Feindeshand erretten konnten und deshalb zum Dank gelobten, alljährlich eine Jahrzeit zu halten wie eines der kirchlichen Hochfeste. Dieses Gelöbnis steht im ältesten Jahrbuch Tiengens, das alljährlich im Schwyzertags-Festgottesdienst erneuert wird. Die Entwicklung Im Laufe der Zeit entwickelte sich der Schwyzertag zum großen Tiengener Heimatfest. Traditionelle Elemente wie der Festgottesdienst und die Totenehrung wurden um viele Programmpunkte zur Unterhaltung für die ganze Familie erweitert. Ausgerichtet wird der normalerweise vier-tägige Schwyzertag alljährlich von der Bürger- und Narrenzunft 1503 Tiengen unter Mithilfe vieler engagierter Bürger.

Das überlieferte Gelöbnis der Tiengener, sich jedes Jahr aufs Neue in einem kirchlichen Hochfest an den glücklichen Ausgang 1415 zu erinnern und dafür zu danken, las Ralf Siebold (Zunftmeister der Bürger- und Narrenzunft 1503 Tiengen) vor. Er stand auch zur Einstimmung auf die Totenehrung am Mikrofon. Stellvertretend für alle Toten, erinnerte er namentlich an verstorbene Zunftmitglieder.

Bewegend: Ralf Siebold (Zunftmeister Bürger- und Narrenzunft 1503 Tiengen) sprach nicht nur das Gelöbnis, sondern erinnert hier im Vorfeld der Totenehrung an verstorbene Zunftmitglieder. | Bild: Ursula Freudig

Mit berührenden Worten ging er dabei besonders auf Werner Dörflinger ein, der im März 2021 verstorben ist und über die Jahrzehnte den Schwyzertag mitgeprägt und mitgestaltet hat. „Sein Tod ist ein sehr großer Verlust für uns, es war eine große Freude mit ihm zusammen zu arbeiten und von ihm lernen“, sagte Siebold.

Waldshut-Tiengen Zum Tod von Werner Dörflinger: Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete war stets eine starke Stimme in Tiengen und Bonn Das könnte Sie auch interessieren

Im Gedenken und zu Ehren alle Verstorbenen schoss die Bürgerwehr danach drei Salutschüsse mit ihren Gewehren in den Tiengener Himmel. Mit Klängen des Spielmannszugs klang die Totenehrung beim 606. Schwyzertag aus.

Salutschüsse: Im Gedenken und zur Ehre der Toten schießt die Bürgerwehr drei Mal in den Tiengener Himmel. | Bild: Ursula Freudig

Die Stadtmusik Tiengen hätte eigentlich am Samstag einen weiteren Auftritt gehabt, wenn dies Regen nicht verhindert hätte. Ihr ausgefallenes Platzkonzert in der Weihergasse wird jetzt aller Voraussicht nach kommenden Freitag, 9. Juli, nachgeholt. Beginn 19.30 Uhr.