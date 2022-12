Das Buch

„Zum Vergnügen“ – Erlebtes, Erdachtes, Erzähltes, aufgeschrieben von Gerry Schierholz, ist im Tredition Verlag erschienen. Das gebundene Buch (Hardcover, 150 Seiten) kostet 15 Euro und ist im Waldshuter Bücherstübli in der Wallstraße, in der Buchhandlung Kögel in Tiengen, bei Amazon und bei der Autorin selbst erhältlich. Bisher von ihr erschienen sind „Zick-Zack“ (2019), „Tanz der Tulpen“ (2020) und ‚Ihr letzter Krimi‘ (2021).