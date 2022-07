Nicht nur Menschen und Tiere, sondern auch Pflanzen haben an heißen Sommertagen besonders viel Durst. Für Hobbygärtner, die auf die Wasserleitung zugreifen müssen, etwa weil die Regentonne leer ist, kann das Bewässern ihrer Pflanzen eine teure Angelegenheit werden.

In diesen Sommertagen sieht man in den Altstädten der Doppelstadt Waldshut-Tiengen daher häufig Bewohner, die mit einer Gießkanne Wasser aus den verschiedenen öffentlichen Brunnen schöpfen.

Blühender Blickfang

Eine von ihnen ist Klara Weber aus Waldshut. Sie lebt mit ihrem Mann Albert in der Amthausstraße. Vor dem Haus des Rentnerpaares blühen in Kästen und Kübeln unter anderem gelbe Tagetes, rote Geranien und pinkfarbene Hortensien. Hinzu kommen Tomaten- und Paprikastauden sowie Küchenkräuter.

Das kleine Gärtchen ist ein schöner Blickfang an der Einmündung in die Mühlegasse. „Wir werden oft darauf angesprochen“, erzählt Klara Weber mit der Gießkanne in der Hand und meint damit Passanten, die auf dem Weg zum Albrecht-Kino oder zum Spazierengehen am Rheinufer vor der Blütenpracht stehen bleiben.

Marina Maier gießt Ringelblumen und Tagetes im Gärtchen ihrer Großeltern. | Bild: Juliane Schlichter

Fast jeden Tag holen Klara Weber oder ihr Mann Albert im Sommer mit grünen Gießkannen Wasser aus dem gegenüberliegenden Steinbrunnen. An diesem späten Nachmittag hilft ihnen ihre Enkelin Marina Maier. „Ohne den Brunnen könnten wir uns die Bewässerung gar nicht leisten“, erklärt die weißhaarige Frau.

Tiengen Das kleine Wassernetzwerk in der Tiengener Innenstadt: Wo der Stadtbach herkommt und wer sich um die Brunnen kümmert Das könnte Sie auch interessieren

Aber ist es überhaupt erlaubt, Wasser aus den städtischen Brunnen für private Zwecke zu entnehmen?

Auf Anfrage zitiert Ralph Albrecht, Leiter des Ordnungsamts, aus der städtischen Polizeiverordnung: „Öffentliche Brunnen dürfen nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung benutzt werden. Bei der Festlegung, ob eine Nutzung öffentlicher Brunnen entsprechend ihrer Zweckbestimmung erfolgt, wird sich an den Regelungen im Wasserhaushaltsgesetz orientiert.“

Wasser fließt aus einem Brunnen in eine Gießkanne. | Bild: Juliane Schlichter

Übersetzt aus dem Beamtendeutsch bedeutet dies: Das Wasser darf den Brunnen in begrenzten Mengen entnommen werden, beispielsweise durch das Schöpfen mit Handgefäßen wie Gießkannen und Eimern. „Eine Entnahme durch Leitungen, mit Pumpen oder anderen Hilfsmitteln ist grundsätzlich nicht zulässig“, fügt Albrecht hinzu und betont: „Es ist verboten, öffentliche Brunnen zu beschmutzen und das Wasser zu verunreinigen.“

Das gilt bei Bächen, Flüssen und Seen

Ähnliche Bestimmungen gelten bei der Entnahme von Wasser aus Bächen, Flüssen und Seen zum Gießen von Pflanzen.

Doch darf man auch seinen Pool mit Wasser aus sogenannten Oberflächengewässern füllen? Hierzu erklärt Tobias Herrmann, Sprecher des Landratsamts Waldshut: „Es ist im Rahmen des wasserrechtlichen Gemeingebrauchs generell erlaubt, Wasser aus oberirdischen Gewässern durch Schöpfen mit Handgefäßen zu entnehmen.“ Eine Mengenbegrenzung gebe es dabei nicht.

Bei Trockenperioden droht Wasserentnahmeverbot Das Landratsamt Waldshut spricht ein Wasserentnahmeverbot aus, wenn aufgrund anhaltender geringer Regenfälle die Wasser- und Pegelstände der Gewässer im Landkreis auf kritische Werte gesunken sind. In den Jahren 2003, 2018 und 2020 galten zeitlich befristete Einschränkungen des wasserrechtlichen Gemeingebrauchs, teilt Tobias Herrmann, Sprecher des Landratsamts, mit. Grund für das Wasserentnahmeverbot ist in erster Linie die Umwelt. Denn Flüsse und Bäche sind Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Neben den geringen Abflüssen und Wasserständen hat die Lufttemperatur wesentlichen Einfluss auf die Gewässer: Durch die verminderten Fließgeschwindigkeiten und das insgesamt verkleinerte Wasservolumen erwärmt sich das Wasser schneller, und der Sauerstoffgehalt sinkt. Bereits ab Temperaturen von 20 Grad Celsius können auf kaltes und sauerstoffreiches Wasser angewiesene Organismen wie Bachforellen und heimische Krebsarten beeinträchtigt sein und für Krankheiten anfälliger werden. „Bestimmte heimische Fischarten sind bei Wassertemperaturen von über 25 Grad akut bedroht. Wenn ein Gewässer ganz trocken fällt, können die Folgen für das Gewässer verheerend sein und zu einer langfristigen Schädigung des gesamten Lebensraumes führen“, erklärt Herrmann.

Sofern der Pool mit Eimern oder Gießkannen gefüllt wird, falle dies ebenfalls unter den wasserrechtlichen Gemeingebrauch. Das Entnehmen mit einer Pumpe – egal, ob diese elektrisch oder manuell betrieben wird – ist hingegen nicht ohne Weiteres gestattet.

Wasser für den Gartenpool darf aus Bächen und Flüssen stammen. Allerdings muss er mit Eimer oder Gießkannen befüllt werden. Die Verwendung einer Pumpe muss genehmigt werden. | Bild: Kai Oldenburg

„Hierfür ist eine wasserrechtliche Erlaubnis des Landratsamtes erforderlich“, betont Herrmann und ergänzt: „Entnimmt man über den Gemeingebrauch hinaus ohne wasserrechtliche Erlaubnis Wasser aus einem oberirdischen Gewässer, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.“

Gewässer besser schonen

Der Behördensprecher gibt zu bedenken, dass gerade in Phasen geringer Wasserführung Gewässer für Beeinträchtigungen besonders sensibel seien. „Letztlich kann sich jede einzelne kleine Entnahme in der Summe sehr nachteilig auf die Gewässerökologie auswirken und diese auch langfristig schädigen“, merkt Herrmann an.

Das Wasser in den öffentlichen Brunnen gilt als Gemeingut und darf mit Gießkannen geschöpft werden. | Bild: Juliane Schlichter

Angesichts des Klimawandels und der damit verbundenen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt sei es sinnvoll, den eigenen Bedarf vorrangig aus zuvor beispielsweise in Zisternen oder Regentonnen gesammelten Niederschlagswasser in den trockenen Sommermonaten zum Gießen des Gartens nutzen.