von Ursula Freudig

Der Sommer ist da und wie: Noch vor dem kalendermäßigen Sommeranfang, startete Waldshut-Tiengen in ein heißes Hochsommer-Wochenende. In Waldshut wurden am Samstag-Nachmittag in der Kaiserstraße stolze 36 Grad gemessen.

Junggesellenabschied: Jörn Weißenberger (gelber Hut) aus Oberbierbronnen (Weilheim) und seine Freunde machen am Samstag Waldshut unsicher, wegen der Hitze fällt die Abschiedstour besonders feucht-fröhlich aus, arrangiert hat das Ganze Trauzeuge Dennis Böhler (Vierter von links). | Bild: Ursula Freudig

Da half nur noch möglichst wenig Bewegung und Abkühlung mit kalten Getränken und Eis unter den Sonnenschirmen der Waldshuter Lokale.

Süß und kalt: Diese Kombination ist an heißen Tagen ein Renner, auch bei dieser Ex-Dogernerin und ihrem Begleiter vor dem Waldshuter Mona Lisa. | Bild: Ursula Freudig

Die kleinen Besucher hatten außerdem den Schäferbrunnen vor dem Gasthaus Lamm für sich entdeckt.

Kleine „Brunnennixe“: Hazel reicht das Wasser des Schäferbrunnens in der Waldshuter Kaiserstraße für Abkühlung von Kopf bis Fuß, sie kommt aus Chicago und besucht mit ihren Eltern Freunde in Lauchringen. | Bild: Ursula Freudig

Kreis Waldshut Die Hitze kommt an den Hochrhein – so können Sie sich bei den hohen Temperaturen schützen Das könnte Sie auch interessieren

Für viele war das aber nicht annähernd Abkühlung genug. Sie besuchten das Waldshuter Freibad, das nach seiner Komplett-Sanierung seit Ende Mai geöffnet ist. Bereits vergangenen Sonntag wurde laut Juliane Keller an der Kasse erstmals die 1000er-Marke bei Besucherzahl geknackt.

Badefreuden: Für die Familie Bindert aus Schmitzingen ist das Freibad Waldshut ein idealer Ort, um auch bei Hitze Spaß zu haben. | Bild: Ursula Freudig

An Fronleichnam und jetzt am Wochenende ebenfalls. Die Parkplätze vor und rund um das Freibad waren mehr als voll belegt. „Im Schnitt sind so 700 Besucher am Tag, über 1000 sind richtig gut, durch die Sanierung konnten auch viele neue Besucher gewonnen werden“, sagt Frank Dietrich-Vercrüße, Teamleiter Bäderbetriebe der Stadt Waldshut-Tiengen.

Kontrolle: Frank Dietrich-Vercrüße, Teamleiter Bäderbetriebe Stadtwerke Waldshut, überprüft die Wassertemperatur, 28 Grad zeigt das Thermometer. | Bild: Ursula Freudig

Für manche der Besucher hätte der Sprung oder das Rutschen ins kühle Nass hinein noch etwas erfrischender ausfallen können. Es war so heiß, dass sich das Wasser in den Becken des Waldshuter Freibads im Laufe der Nachmittagsstunden immer mehr erwärmte.

Sicherheit: DLRG-Mitglieder – hier Michael Böhm (von links), Saskia Schumann, Doris Müller und Sarah Böhm – unterstützen am Samstag ehrenamtlich den Bademeister im Waldshuter Freibad. | Bild: Ursula Freudig

Kaltes Wasser wurde zugeführt, damit die Wassertemperatur nicht über 28 Grad stieg. Insgesamt ist Frank Dietrich-Vercrüße mit den ersten Wochen Badebetrieb nach der Wiedereröffnung zufrieden, auch wenn die Technik nach seiner Aussage, noch kleine Macken zeigt.

Feierlaune: Auf der großen Wiese unter schattenspendenden Bäumen lässt es sich im Waldshuter Freibad auch bei Hitze aushalten – hier feiert Clara Maier aus Waldshut (vorne rechts) mit ihren Freundinnen und Freunden ihren achten Geburtstag. | Bild: Ursula Freudig

Sie werden derzeit behoben. Demnächst werden auch noch Liegestühle um die Becken herum für die Gäste bereitstehen und eine Säule, die Luft- und Wassertemperatur anzeigt, kommt auch noch.

Logenplatz: Diana Kühne (links) und Nathalie Kühne lassen es sich im Schwimmbad-Café gut gehen, sie sehen das sanierte Bad als Bereicherung für Waldshut an. | Bild: Ursula Freudig

Ein Bitte hat Vercrüße: Im Nichtschwimmerbecken, das bis zu 1,30 Meter tief wird, sollten Kinder grundsätzlich Schwimmflügel tragen und die Eltern sollten sie immer im Auge behalten.