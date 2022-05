Waldshut-Tiengen vor 7 Stunden

Blaulichtreport: Mutmaßlich berauschter Lastwagenfahrer flüchtet vor der Polizei

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss war ein Lastwagenfahrer laut Polizei am Mittwoch unterwegs. Nach einer Kontrolle am Zoll in Waldshut flüchtete er und wurde schließlich auf B 500 bei Schluchsee gestoppt.