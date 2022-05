Hochrhein/Schweiz

Von E-Scooter bis Monowheel: Welche Trendfahrzeuge sind unterwegs und wo darf man sie fahren?

Dürfen Segway oder Skateboard auf Radweg, Straße oder Bürgersteig fahren? Oder nur auf Privatgelände? Wo ist man mit Trendfahrzeugen richtig unterwegs? Was gilt in Deutschland, was in der Schweiz? Hier die Übersicht.