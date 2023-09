Waldshut vor 44 Minuten

Beim Blaulichttag können Besucher Feuerwehr und Polizei erleben

Der Werbe- und Förderungskreis Waldshut lädt am Samstag, 16. September, von 10 bis 14 Uhr zum Blaulichttag in die Innenstadt ein. Erstmals ist die Bergwacht dabei. Was sonst geboten wird, erfahren Sie hier.