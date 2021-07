„Natürlich fehlt auch mir der Schwyzertag in seiner ganzen Form. Aber ich bin froh, dass wir ihn wenigstens in diesem kleinen und feinen Rahmen durchführen können“, sagt Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank auf Nachfrage dieser Zeitung im Vorfeld der Veranstaltung.

Wie im Vorjahr beschränkt sich die Bürger- und Narrenzunft Tiengen als Ausrichter darauf, mit den Feierlichkeiten an den Ursprung des Heimatfestes zu erinnern. Einer Legende zufolge wehrten die Tiengener Bürger im Jahre 1415 einen Überfall des Ritters Reinold von Urslingen erfolgreich ab. Seitdem feiern sie in Gedenken an dieses Ereignis jährlich den Schwyzertag als kirchliches Hochfest.

Los geht es in diesem Jahr am Freitagabend, 2. Juli, mit einer sogenannten Holy Hour (zu deutsch: heilige Stunde) in der katholischen Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt. „Eine Zeit des Gebetes, gestaltet mit Kerzen, Texten und Musikstücken, soll dazu einladen, sich auf das Heimatfest einzustimmen“, heißt es in der Ankündigung der Tiengener Pfarrgemeinde.

Das Schwyzertag-Wunschkonzert der Stadtmusik Tiengen im Festzelt (Bild von 2019) fällt dieses Jahr erneut aus. Stattdessen gibt das Orchester ein Platzkonzert vor dem Storchenturm. | Bild: Ursula Freudig

Festlich wird es ebenfalls beim Gottesdienst mit Gelöbnis am Sonntagmorgen, 4. Juli, im Schlossgarten, wo anschließend die Totenehrung stattfindet. „Im Anschluss ist das Heimatmuseum der Bürgerzunft im Schloss und die Zunftstube geöffnet“, teilt Zunftmeister Ralf Siebold auf Nachfrage mit. Coronabedingt hat die Schwyzertags-Kommission die Teilnehmerzahl am Festgottesdienst auf 200 Besucher beschränkt.

Zwar würden die anhaltend niedrigen Inzidenzen im Landkreis Waldshut aktuell ein Volksfest, wie es normalweise beim Schwyzertag üblich ist, möglich machen. Aufgrund der langen Vorlaufzeit des Heimatfestes seien einige Programmpunkte wie Konzerte, der Heimatabend und der Festumzug jedoch nicht planbar gewesen, wie Christa Bader, Vorsitzende der Schwyzertags-Kommission vor wenigen Wochen gegenüber dieser Zeitung sagte.

Das Festprogramm Freitag, 2. Juli, 18.30 Uhr: Einstimmung auf den Schwyzertag mit einer Gebetszeit unter dem Motto „Holy Hour“ in der katholischen Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Tiengen.



Samstag, 3. Juli, 19 Uhr: Platzkonzert in der Weihergasse mit der Stadtmusik Tiengen.



Sonntag, 4. Juli, 9 Uhr: Festgottesdienst mit Gelöbnis, anschließend Totenehrung, jeweils im Schlossgarten. Veranstalter ist die Bürgerzunft 1503 Tiengen in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde, der Stadtmusik und dem Kirchenchor.

Einen musikalischen Zwischenakkord wird es dennoch beim bevorstehenden Schwyzertag geben: Die Stadtmusik Tiengen spielt am Samstagabend, 3. Juli, zu einem Platzkonzert in der Weihergasse auf. Bis zu 300 Zuschauer können ohne Voranmeldung und bei freiem Eintritt vor dem Storchenturm den Musikern lauschen.

Sowohl beim Platzkonzert am Samstag als auch beim Festgottesdienst am Sonntag werden die Daten von Besuchern zur Corona-Kontaktnachverfolgung registriert. „Ich möchte alle Besucher bitten, sich die Luca-App auf das Handy zu laden, um den Einlass zu vereinfachen“, erklärt Ralf Siebold. Alternativ liegen Listen zur Registrierung aus.