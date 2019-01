Die Änderungen gehen aus einer Stellungnahme der Klinikum Hochrhein GmbH zu unserem Bericht über den städtischen Neujahrsempfang mit Äußerungen von Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt hervor. Demzufolge ist im Zusammenhang mit der Inneren Medizin am Krankenhaus Waldshut diese Regelung geplant: Die Abteilungen Medizinische Klinik 1 und Medizinische Klinik 2 sollen „eine gemeinsame Klammer“ unter der Bezeichnung „Zentrum für Innere Medizin“ erhalten.

Waldshut Für den Anbau am Waldshuter Spital gibt es einen Zuschuss vom Land Baden-Württemberg Das könnte Sie auch interessieren

Die Leitung soll in Chefarzt-Position Ruth Strasser übernehmen. Die Medizinerin hatte bis 2017, als sie im Alter von 64 Jahren ausschied, an der Universität Dresden den Lehrstuhl für Innere Medizin und Kardiologie inne und war in Dresden Leiterin der Klinik für Innere Medizin und Kardiologie sowie des Herzzentrums.

Waldshut-Tiengen Landkreis Waldshut investiert bis 2020 35 Millionen Euro in die stationäre Krankenversorgung Das könnte Sie auch interessieren

Luisa Denz, Kommunikationsleiterin am Spital: „Frau Professor Strasser wird vor allem den Aufbau des Linksherzkatheterlabors vorantreiben, welches wir im ersten Halbjahr 2019 errichten werden.“ Bisher müssen Patienten aus der Region die entsprechenden Untersuchungen in Kliniken außerhalb des Landkreises vornehmen lassen.

Chefärztin Sun Ju Kim (links), hier mit einer Studentin bei der Betreuung eines Patienten, leitet auch künftig die Medizinische Klinik 1 am Spital Waldshut. | Bild: Ursula Freudig

An den bereits bestehenden Chefarztstrukturen in der Inneren Medizin soll sich nach Auskunft des Spitals nichts ändern. Die Kardiologin Sun Ju Kim soll wie bisher als Chefärztin der Medizinischen Klinik 1 (unter anderem Herzerkrankungen) tätig sein.

Waldshut Hubschrauberlandeplatz am Waldshuter Krankenhaus kann nach dreimonatiger Sanierung wieder angeflogen werden Das könnte Sie auch interessieren

In der Medizinischen Klinik 2 (unter anderem Gastroenterologie und Onkologie) gibt es jedoch einen personellen Wechsel: Stephan Dette, der im Sommer 2017 nach Waldshut gekommen war, verlässt das Krankenhaus wieder. Die Chefarzt-Stelle werde „in Bälde neu besetzt“, so Luisa Denz in einer Mitteilung.

Waldshut-Tiengen Weniger Wartezeiten für OP-Patienten am Waldshuter Spital Das könnte Sie auch interessieren