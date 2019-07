von Ursula Freudig

Ein Kroatisch-Sprachkurs, Infoabende für Grenzgänger und über Bitcoins und Schach für Kinder – dies sind einige der neuen Angebote der Volkshochschule Waldshut-Tiengen. Wer sich weiterbilden und neue Menschen kennen lernen möchte, für den ist die Volkshochschule (VHS) Waldshut-Tiengen eine gute Adresse.

Waldshut-Tiengen Volkshochschule macht Gebühren für Sprachkurse transparenter Das könnte Sie auch interessieren

Im September startet das neue Semester mit Kursen und Einzelveranstaltungen für alle Altersgruppen und zu vielfältigen Themen. Ende August werden die Kataloge an die Waldshut-Tiengener Haushalte verschickt, online dürfte das komplette Angebot bereits in wenigen Tagen auf der Homepage der VHS zu finden sein. Martina Erdmann, Leiterin der Volkshochschule Waldshut-Tiengen, und Geschäftsführerin Cindy Fehrenbacher freuen sich, dass es neben der gewohnten großen Bandbreite der Angebote, Verbesserungen für Kunden gibt.

Mehr Geld für Referenten

Bei den Sprachkursen sehen Interessierte erstmals sofort, wie viel der Kurs je nach Anzahl der Kursteilnehmer kostet. Und es wird zukünftig mehr Geld für Referenten zur Verfügung stehen. Der Gemeinderat hat kürzlich beschlossen, über die normale Unterstützung der VHS hinaus, speziell für die Honorare von hochkarätigen Referenten jährlich 2000 Euro extra zur Verfügung zu stellen.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Die Volkshochschule Waldshut-Tiengen ist eine städtische Einrichtung, der Oberbürgermeister Philipp Frank großen Wert beimisst: „Außerschulische Bildungsangebote sind gerade im ländlichen Raum wichtig und die Nachfrage zeigt, dass die Angebote der Volkshochschule erwartet werden und erwünscht sind.“

Sprachkurse am meisten nachgefragt

Rund 5000 Menschen haben 2018 die Angebote der VHS Waldshut-Tiengen genutzt. Die „Renner“ waren wie immer Sprachkurse mit Deutsch als Fremdsprache an der Spitze. Stark nachgefragt waren auch wieder Angebote rund um die Gesundheit und Multimedia-Reisevorträge wie die Reihe Mundologia. Bei den Kindern fand der Computer-Tastaturkurs großen Anklang und ist deshalb wieder im Programm.

Waldshut Die Verkehrsführung rund um die Kolpingbrücke ändert sich am 12. August erneut Das könnte Sie auch interessieren

Die VHS Waldshut-Tiengen ist seit März 2018 auf dem Weg zu einer ZBQ-Bildungseinrichtung. ZBQ steht für zertifizierte Bildungsqualität und ist ein vom Volkshochschul-Landesverband mitentwickeltes Qualitätsmanagementmodell. „Ständige Verbesserungen sind das Ziel“, so Martina Erdmann. Im Rahmen dieser Qualifizierung wurden bereits in Zusammenarbeit mit allen Akteuren – also auch Kursteilnehmern – erste Maßnahmen umgesetzt. Es wurde unter anderem ein VHS-Leitbild erarbeitet, das in einem neuen Flyer formuliert ist. Neu sind auch VHS-Poloshirts für das fünfköpfige VHS-Team.