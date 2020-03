Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

Corona-Krise: Chemotherapie in Waldshut vorerst geschlossen

Die Onkologische Tagesklinik am Klinikum Hochrhein in Waldshut hat vorläufig ihren Betrieb eingestellt. Gemäß einer Anweisung des Landes soll diese Maßnahme dazu dienen, Ressourcen für die Corona-Krise vorzuhalten. Patienten wurden an eine Praxis in Bad Säckingen weitergeleitet.