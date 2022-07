von Ursula Ortlieb

Mit einem Frühschoppenkonzert der Trachtenkapelle unter Leitung von Michael Kunzelmann begann am Sonntagmorgen in lockerer Atmosphäre das Familienfest zum 20-jährigen Bestehen des Naturena-Badesees.

Schönes, nicht zu heißes Wetter, ganztags freier Eintritt, Bewirtung durch Birkendorfer Vereine und Kioskteam, Musik und gute Stimmung und ganz viel Spaß lockten Hunderte Besucher und Familien mit Kindern in das Naturerlebnisbad.

Prost: Auf 20 Jahre Naturena-Badesee wurde mit einem Glas Sekt angestoßen (von links): Altbürgermeister Thomas Fechtig und Ehefrau Doris, Bürgermeister Tobias Gantert und Ehefrau Angela. | Bild: Ursula Ortlieb

Bürgermeister Tobias Gantert eröffnete das Fest pünktlich um 11 Uhr und begrüßte unter den zahlreichen Gästen auch Personen, die sich um den Naturena-Badesee verdient gemacht haben. Anwesend waren sein Amtsvorgänger Thomas Fechtig, ehemalige Gemeinderäte und Ortschaftsräte, Mitglieder des Naturena-Freundeskreises und Wilfried Dieckmann mit Christiane Seifried vom Nabu.

Erinnerung: An viele gemeinsame Erinnerungen schwelgten Mitglieder des Naturena-Freundeskreises beim Geburtstagsfest. Von links: Geli Bergér, Christiane Seifried, Wilfried Dieckmann, Josef Bergér und Michaela Bruder. | Bild: Ursula Ortlieb

In der Amtszeit von Thomas Fechtig wurde die Idee vom Naturerlebnisbad realisiert. Den Namen Naturena hatte man im Freundeskreis nach dem Vorschlag von Enrique Ortlieb gewählt. Er setzt sich aus Natur und Arena zusammen.

Gerne erinnerte man sich in Gesprächen an die Höhepunkte am Badesee, wie Mondscheinschwimmen, Märchennacht und Karibische Nacht. Bürgermeister Tobias Gantert regte eine Neuauflage im nächsten Jahr an. Besonderen Dank sprach er dem treuen Naturena-Team mit Bademeister David Kowalle, Gerlinde Fleig und Sonny Buchmüller aus und überreichte Präsente mit kulinarischen Produkten aus der Region.

Engagement: Bürgermeister Tobias Gantert (rechts) bedankt sich beim Naturena-Team (von links) Sonny Buchmüller und Bademeister David Kowalle. Gerlinde Fleig war wegen einer Erkrankung nicht anwesend. | Bild: Ursula Ortlieb

Seit mehr als zehn Jahren sorgen sie für den Betrieb am Naturena. David Kowalle sei nicht nur Bademeister. Er sorge neben der Sicherheit für vorbildliche Pflege der Anlage. Gerlinde Fleig konnte wegen einer Erkrankung nicht anwesend sein.

Waldbad und Badesee 1953 wurde das Waldbad Birkendorf in idyllischer Lage im Tal an der Schlücht eingeweiht. Schon Ende der 90er Jahre blieben Badegäste aus. Das Schwimmbad war nicht mehr attraktiv genug. Es entsprach außerdem nicht mehr den Vorschriften. Der Gemeinderat entschied sich für den Umbau zum Naturerlebnisbad. Auf Grundlage der Planungen des Büros Grafinger aus Österreich führte das Büro Hardy Gutmann aus Heppenschwand das Projekt zu Ende. Einweihung des Naturena-Badesees wurde mit einem dreitägigen Fest vom 21. bis 23. Juni 2002 gefeiert. Am 10. Juli 2022 wurde das 20-jährige Bestehen gefeiert, zu dem die Gemeinde bei freiem Eintritt und Unterhaltungsprogramm eingeladen hatte.

Nach der Begrüßung und den Dankesworten ging es zum gemütlichen Teil des Festes über. Kinder waren nicht nur mit Springkünsten vom Sprungfelsen beschäftigt, sondern tobten sich auf den Hüpfburgen aus und nahmen das Angebot mit Geschicklichkeitsspielen und Farben spritzen aus Wasserpistolen für eine Collage an.

Spaß: Kinder genossen das Angebot mit Hüpfburgen und Spieleparcours am Familienfest anlässlich 20 Jahre Naturena-Badesee. | Bild: Ursula Ortlieb

Für das leibliche Wohl sorgten außer dem Kioskteam, die Birkendorfer Vereine mit Grill- und Bratwürsten. Beim Stand der Kindergarteneltern gab es frische Waffeln.

Musik: Durch das Musikprogramm der Trachtenkapelle führte Cecil Hirzle humorvoll und strapazierte mit Witzen die Lachmuskeln des Publikums. | Bild: Ursula Ortlieb

Am Nachmittag übernahm die Vier-Mann-Band Ulkig die musikalische Unterhaltung. Gegen 18 Uhr war das Fest zu Ende und Personal und Helfer vom Fest-Trubel rechtschaffen müde.