von Ursula Ortlieb

Seit 20 Jahren ist der Naturena-Badesee in Birkendorf ein Kleinod für Einheimische und Gäste. Das Naturerlebnisbad wurde im Juni 2002 mit einem dreitägigen Festprogramm feierlich eröffnet. Bis dahin war es ein langer Weg, wie der ehemalige Bürgermeister Thomas Fechtig (1996 bis 2012) erzählt.

Fest am 10. Juli Zum 20. Geburtstag des Naturena Badesees lädt die Gemeinde am 10. Juli zum Familienfest bei ganztägig freiem Eintritt ein. Bürgermeister Tobias Gantert und das Naturena-Team haben dazu ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Ab 11 Uhr spielt die Trachtenkapelle Birkendorf zum Frühschoppenkonzert auf, neben dem Kiosk-Team übernehmen Birkendorfer Vereine mit eigenen Ständen die Bewirtung. Kinder dürfen sich zusätzlich zum üblichen Spielangebot auf Hüpfburgen austoben. Auch am Nachmittag gibt es weiter musikalische Unterhaltung.

Die Idee

Von Ferien im Montafon brachte er die Idee für das Naturerlebnisbad mit. Zur Realisierung musste Überzeugungsarbeit geleistet werden. Düsterere Befürchtungen von Einheimischen, das Waldbad könne zu einem „Schockeloch“ verkommen oder gar der Vorschlag aus anderen Ortsteilen, das Waldbad einfach zuzuschütten, mussten diskutiert werden.

Das Waldbad Das 1953 erbaute ehemalige Waldbad Birkendorf, einst der Stolz der Gemeinde Birkendorf, erfüllte nicht mehr die DIN-Normen für Hygiene und Sicherheit von Freibädern. Das Waldbad hatte auch außer Schwimmbecken und Sprungbrettern der Zeit entsprechend kaum Attraktives zu bieten. Eine Sanierung nach Vorschrift wäre kostspielig gewesen und hätte die Attraktivität nicht gesteigert. Das Naturerlebnisbad brachte wieder viele Badegäste, die zuvor moderne Schwimmbäder der Region bevorzugten. Nach Eröffnung des Naturena-Badesees kamen außerdem viele Delegationen aus anderen Gemeinden, um sich über die gelungene Anlage zu informieren. Das System mit Regenerationsteich und chlorfreiem sauberem Wasser überzeugte.

Das Waldbad Birkendorf war Attraktion für Einheimische und Touristen in den 50er bis 70er Jahren. | Bild: Tourismusverein Ühlingen-Birkendorf

Auch stärkste Kritiker revidierten hinterher ihre Einwände und zollten dem gelungenen Projekt Naturerlebnisbad große Anerkennung. Landeszuschüsse begünstigten die Entscheidung im Gemeinderat. Die neue Anlage mit großem Schwimmbecken und abgeteiltem Nichtschwimmerbereich, Kinderplanschbecken für Kleinkinder mit Spielplatz, Beachvolleyballplatz, Boulebahn, Tischtennis und Liegewiese lockten Tausende Besucher zum Naturena.

Ein Bild von oben zeigt den Naturena-Badesee im Jahr 2016. | Bild: Julian Braun

Der Eintritt war anfangs frei. Ohne Bademeister und mit Einnahmen aus der Kioskverpachtung sollte die Betreibung günstiger als beim bisherigen Waldbad sein. DLRG-Mitglieder sorgten ehrenamtlich für die Sicherheit der Badegäste. Durch den Regenerationsteich, wo das Wasser auf natürliche Weise gereinigt wird, entfällt die Chlorierung.

Ds Eröffnungsfest des Naturena vom 21. bis 23. Juni 2002: Gruppenbild mit „Badenixen“ von der Narrenzunft Rombachwiibli. Die Herren zwischen den Badenixen (unten, von links): Josef Herrmann Braun, Kurt Stulz, Ortsvorsteher Hartmut Kaiser. Oben, von links: Planer Hardy Gutmann, Bürgermeister Thomas Fechtig sowie die Gemeinderäte Enrique Ortlieb und Werner Rheiner. | Bild: Ursula Ortlieb

„Eine Kostenersparnis im erwünschten Umfang war schlussendlich jedoch nicht zu erreichen. Dennoch war es sicherlich die richtige Entscheidung, das veraltete Waldbad umzubauen“, resümiert Bürgermeister Tobias Gantert heute. Der Naturena-Badesee ist ein attraktives Angebot für Einheimische und Gäste.

Der Vertrag mit Nabu

Im November 2003 schlossen Bürgermeister Thomas Fechtig und Wilfried Dieckmann vom Naturschutzbund (Nabu) den Vertrag über die Kooperation zwischen Gemeinde und Nabu. 2004 wurde das Naturschutzzentrum beim Naturena eingeweiht. Die Verpachtung des Kiosks und die Pflege der Außenanlage gehörten dazu, wurden später jedoch wieder herausgenommen. Das Nabu-Zentrum mit eigenen Veranstaltungen wird bis heute federführend von Wilfried Dieckmann betreut.

Drei Tage vor der offiziellen Eröffnung strömten schon viele Badegäste zum neuen Naturena-Badesee. | Bild: Tourismusverein Ühlingen-Birkendorf

Mondscheinschwimmen, Karibische Nächte, Freiluftkino und Konzerte wurden in den ersten zehn Jahren vom Naturena-Freundeskreis und Tourismusverein organisiert. 2010 übernahm die Gemeinde nach mehreren Pächterwechseln die Kiosk-Bewirtschaftung. Mit Sonny Buchmüller und Gerlinde Fleig als Mitarbeiterinnen der Gemeinde ist der Kiosk seither in guten Händen. Unterstützt werden sie bei Hochbetrieb durch Ferienjobber. 500 bis 700 Besucher besuchen an Spitzentagen das Naturerlebnisbad. Sonny Buchmüller ist nicht mehr im Tagesbetrieb, aber weiter für Kiosk-Arbeitspläne zuständig.

Die Einführung des Eintritts

2009 wurde aus Haftungsgründen ein Bademeister eingestellt, der Eintritt war nicht mehr kostenlos. David Kowalle ist seit 2012 der perfekte Mann für das Birkendorfer Naturena. „Er ist für uns ein Glücksfall“, zeigt sich Tobias Gantert sehr zufrieden. „Seit zehn Jahren haben wir mit ihm Kontinuität bei der Sicherheit und Pflege der Anlage. Wasserqualität steht für den Bademeister an erster Stelle. Regelmäßig durchgeführte Proben bescheinigen immer einwandfreie Wasserqualität. Er bringt Engagement und eigene Ideen ein. Das ist großartig“, betont der Rathauschef.

Die Maßnahmen im Laufe der 20 Jahre

Im Laufe der Jahre gab es verschiedene Maßnahmen. So kamen 2006 die Verglasung der Kioskterrasse und eine moderne Toilettenanlage hinzu.

Der Regenerationsteich am Naturena-Badesee ist ein idealer Ort für Naturkunde, wie hier mit Geowissenschaftlerin Amanda Frings im Sommer 2021 | Bild: Ursula Ortlieb

Zwischen 2016 bis 2020 wurde in weitere Verbesserungen investiert, wie beispielsweise neue Spielplatzgeräte, Neubelag und Ausbau des Planschbeckens sowie die Pflasterung rund um den Schwimmteich.