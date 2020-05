von Werner Steinhart

Unter strengen Hygienemaßnahmen und unter Einhaltung des geforderten Mindestabstands tagte der Gemeinderat von Ühlingen-Birkendorf nach annähernd drei Monaten Vakanz im Haus des Gastes in Birkendorf. Wichtiger Tagesordnungspunkt: Bürgermeisterwahl 2020. Für die im Herbst anstehende Bürgermeisterwahl wird sich Rathauschef Tobias Gantert um eine zweite Amtszeit bewerben.

Ühlingen-Birkendorf Gemeinde Ühlingen-Birkendorf: Trotz Pandemie kein Stillstand Das könnte Sie auch interessieren

Die Sitzung leitete bei diesem Tagesordnungspunkt Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Frech. Gantert wurde als junger Diplom-Verwaltungswirt im September 2012 mit 96,7 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 43,4 Prozent zum Bürgermeister gewählt. Es hatte damals keinen anderen Kandidaten gegeben. Er trat die Nachfolge von Thomas Fechtig an.

Ühlingen-Birkendorf Vor vier Jahren Amtseintritt: Halbzeit für Bürgermeister Tobias Gantert Das könnte Sie auch interessieren

Tobias Gantert war von 2007 bis 2011 Hauptamtsleiter in Ühlingen-Birkendorf. Bis zu seinem Amtsantritt als Bürgermeister war bei der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg tätig.

Ühlingen-Birkendorf Luzia Schropp blickt mit 90 Jahren auf ein erfülltes und arbeitsreiches Leben als Bäuerin zurück Das könnte Sie auch interessieren

Der Amtsinhaber betonte, dass ihm die Entscheidung, sich erneut zu bewerben, nicht schwer gefallen sei: „Ich fühle mich in diesem Amt sehr wohl, vor allem aber auch in dieser wunderbaren Gemeinde.“ Zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern, dem Gemeinderat, den Ortsvorstehern, Ortschaftsräten und nicht zuletzt mit der Verwaltung habe viel erreicht werden können.

Große Unterstützung durch Familie

Tobias Gantert möchte in den kommenden acht Jahren dazu beitragen, dass sich die Gemeinde weiterhin positiv entwickelt. „Meine Familie unterstützt mich sehr und hat mich in meiner Entscheidung bestärkt, mich erneut um das Amt des Bürgermeisters zu bewerben“, so Tobias Gantert.

Ühlingen-Birkendorf Selbstgemachter Schutz gegen Corona: 36 Helfer in Ühlingen-Birkendorf fertigen rund 2000 Mundschutzmasken Das könnte Sie auch interessieren

Positive Stimmen gab es aus dem Ratsgremium zur erneuten Kandidatur: Peter Meyer von den Freien Wählern zeigte sich ohne schon ein Ergebnis vorwegzunehmen, sehr erfreut: „Ich finde es super, dass Tobias Gantert sich wieder bewirbt.“ Und Albert Baumeister (CDU): „Wir haben nichts anderes erwartet, dass sich der Bürgermeister wieder bewirbt.“ Baumeister wies auf die sehr gute Zusammenarbeit des Rathauschefs mit dem Gemeinderat hin.

Termine für Wahl

Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 20. September, statt. Ein eventuell stattfindender zweiter Wahlgang ist für Sonntag, 4. Oktober, terminiert. Die Stelle wird am 10. Juli öffentlich ausgeschrieben. Die Einreichungsfrist für Bewerbungen läuft bis zum 24. August.

Sollte sich vor dem geplanten Datum der Stellenausschreibung abzeichnen, dass eine Durchführung der Wahl aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Krise fraglich erscheint, wird die Wahl verschoben.