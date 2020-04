von Ursula Ortlieb

36 fleißige Näherinnen, Helfer und Unterstützer machen mit. Sie helfen beim Waschen, Bügeln, Zuschneiden, Nähen und Verpacken. Mehr als 1.700 Stoffmasken wurden bisher zum Verteilen ins Rathaus Ühlingen gebracht.

Zusätzlich wurde auch privat genäht und die Stoffmasken direkt an Senioren in der Nachbarschaft ausgegeben. Der Theaterverein Zeitschleuse versorgte außerdem die Sozialstation und Privatleute mit weiteren 130 Stoffmasken.

„Das sind Zahlen, die sich sehen lassen können – richtig spitze, was geleistet wird“, freut sich Bürgermeister Tobias Gantert, der allen Helfern persönlich dankte. „Die „Schaltzentralen“ Heike Fischer in Ühlingen und Sonny Buchmüller in Birkendorf haben die Aktion hervorragend organisiert und gemeistert“, so Gantert. Stoff- und Gummibänderspender lieferten das erforderliche Material.

Gabriele Schmidt, ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete aus Riedern, ist eine von 36 Näherinnen und Helfern für Stoffmasken. „Es ist eine Möglichkeit, auch als Angehörige einer Risikogruppe Solidarität zu zeigen. Ich kann sonst nicht viel tun, aber nähen kann ich und es macht mir auch noch Spaß.“ | Bild: Ursula Ortlieb

1200 Stück der Mund-Nase-Abdeckungen konnten bisher von der Gemeindeverwaltung an Seniorinnen und Senioren, an die Caritas, das DRK, das Pflegeheim und soziale Einrichtungen ausgegeben werden. Der Bedarf ist groß. „Es geht weiter. Ab Montag werden auch Erzieherinnen und Mitarbeiterinnen der Verwaltung beim Nähen unterstützen“, teilte der Bürgermeister mit.

Mit der Vorschrift zum Maskentragen will man die Gefahr einer Tröpfcheninfektion verringern. Hände sind die häufigsten Überträger von Infektionen. Drei- bis fünfmal pro Minute fasst man sich unbewusst oder bewusst mit den Händen ins Gesicht, mit denen man Einkaufswagen, Türklinken, Griffe etc. angefasst hat.

Dadurch werden Krankheitskeime über die Schleimhäute in Augen, Nase und Mund in den Körper übertragen. Das Tragen einer Mund-Naseabdeckung hilft deshalb nicht nur gegen eine Tröpfcheninfektion sondern wirkt dem Anfassen im Gesicht extrem entgegen. Automatisch hält man außerdem eher Abstand, wenn Leute einen Mundschutz anhaben.