„Die Mutter war‘s, was brauchts der Worte mehr?“ Diesen Satz lesen wir oft in Traueranzeigen. Er sagt aus, was das Wort „Mutter“ für uns beinhaltet. Eine (gute) Mutter schenkt Wurzeln und Heimat, beschützt und begleitet durch die Kindheit ins Erwachsensein und bleibt lebenslang mit jedem ihrer Kinder verbunden.

Deshalb ist es richtig, dass es in der westlichen Welt seit 1914 einen Tag zu Ehren der Mutter und der Mutterschaft gibt. Entstanden ist der Muttertag in den USA. Im deutschsprachigen Raum, in den USA und weiteren Ländern wird am zweiten Sonntag im Mai, also in diesem Jahr am 14. Mai, in Argentinien im Oktober und in Russland im November der Ehrentag für Mütter gefeiert. Einen Blumenstrauß, eine Aufmerksamkeit als kleinen Dank werden die meisten Mütter an diesem Tag erhalten.

Urgroßmutter, Großmutter und Mutter

Corinna Vogt aus Ühlingen, selbst dreifache Mutter (Robin, Pierre und Marielle) und seit vergangenem Jahr auch Großmutter von Enkelkind Diana ist ihrer Mutter Erika Buhr zutiefst dankbar. Wenn sie von ihr spricht, kommt sie regelrecht ins Schwärmen.

Uroma Erika Buhr (vorne, Vierte von rechts) umgeben von ihren Kindern, Enkel- und Urenkelkindern. Ihre Töchter Corinna Vogt (Erste von links) und Gudrun Wasmer (Zweite von rechts) sind ebenfalls schon Großmütter. | Bild: Vogt

Mutter und Tochter bereichern sich gegenseitig in ihrer Kreativität und teilen ihre Leidenschaft fürs Theater. Im Theaterverein „Zeitschleuse“ sind auch Buhrs Tochter Gudrun Wasmer und Sohn Ferdinand Buhr engagiert. Zum 70. Geburtstag schenkte Corinna Vogt ihrer Mutter einen Fernkurs für literarisches Schreiben, den sie mit 72 Jahren erfolgreich abschloss.

Eindrucksvoll zeigte sie damit, dass auch im Rentenalter, nach Kindererziehung und Beruf, Lernen und Kreativität noch möglich sind. In Ühlingen-Birkendorf ist die in Todtmoos lebende Erika Buhr als Autorin der Rollenbücher für die Freilichtspiele 2016 und 2019 in Ühlingen und Riedern bekannt.

2021 erhielt Erika Buhr die Heimatmedaille. An den Heimattagen in Radolfzell überreichte Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer ihre die Auszeichnung. | Bild: Corinna Vogt

Blumenstrauß an Muttertag, großes Fest im Sommer

„Am Muttertag werden wir unserer Mutter, Oma und Uroma einen schönen Tag mit einem Blumenstrauß bereiten, können aber nicht alle gleichzeitig bei ihr sein. Das wäre mit fünf Kindern und Ehepartnern, elf Enkel- und fünf Urenkelkindern zu viel für sie“, erklärt Corinna Vogt.

So gebe es im Sommer ein gemeinsames Grillfest im Freien, wo sich die Großfamilie etwas verteilt und die 90-Jährige sich zurückziehen kann, wenn es ihr zu turbulent werde, erklärt Corinna Vogt und weiter: „Sie bleibt für uns Kinder der Mittelpunkt und Vorbild.“

Corinna Vogt. | Bild: Corinna Vogt

Trotz Schicksalsschlägen und Krankheit habe sie sich immer eine positive Einstellung zum Leben bewahrt. „Das schätzen wir besonders an ihr und sind dankbar dafür. Wir hoffen, dass wir unseren Kindern, denen sie auch eine liebevolle Oma ist, das weitergeben können, was wir von unserer Mutter selbst geschenkt bekommen haben.“