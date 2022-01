von Ursula Ortlieb

Es war ein besonderer Rahmen für eine besondere Ehrung: Im Anschluss an den Dankgottesdienst in Riedern am Wald zum fünfjährigen Bestehen des Theatervereins „Zeitschleuse“ überreichte Landrat Martin Kistler Corinna Vogt die Ehrennadel des Landes mit Urkunde, unterschrieben von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Diese Auszeichnung wird für besondere ehrenamtliche Verdienste um die Gesellschaft verliehen.

Unter den Gästen waren die Staatssekretärin und SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter, die Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann-Müller (CDU) und Niklas Nüßle (Grüne), die Bürgermeister Tobias Gantert (Ühlingen-Birkendorf) und Thomas Kaiser (Häusern), sowie Unterstützer und Mitglieder des Theatervereins.

Zur Person Corinna Vogt (53) wuchs in Todtmoos mit vier Geschwistern auf. Nach der Grundschule besuchte sie das Kolleg in St. Blasien. Hier entdeckte sie als Schülerin ihre Freude am Theater und spielte beim Pfingsttheater mit. Nach dem Abitur folgte die Ausbildung zur Arzthelferin. Später arbeitete sie als Handelsvertreterin und gab diese Tätigkeit 2018 für den Theaterverein auf. Mit Ehemann Achim und Tochter Marielle lebt sie im Ühlingen-Birkendorfer Ortsteil Ühlingen. Zwei erwachsene Söhne sind schon außer Haus. Die Familie ist im Verein „Zeitschleuse“ als Schauspieler, Musiker und Handwerker engagiert.

In seiner Laudatio lobte der Landrat Kistler Corinna Vogts herausragenden Einsatz bei den Freilichtspielen in Riedern am Wald. Wer sich auskenne, wisse auch, wie viel Arbeit, Zeit und Kraft dahinterstecke. Die Ehrung sei jedoch nicht nur für die fünf Jahre Vereinsführung. Corinna Vogt engagiert sich seit mehr als 15 Jahren ehrenamtlich ganz besonders in der Jugendarbeit. Sie brennt für Theater und Schauspiel, spielte schon als Schülerin Theater am Kolleg St. Blasien, danach in Wehr, Freiburg-Wiehre und auf der Freilichtbühne Klausenhof.

Die Ehrennadel des Landes überreichte Landrat Martin Kistler im Auftrag des Ministerpräsidenten an Corinna Vogt aus Ühlingen. | Bild: Ursula Ortlieb

Ab 2002 übernimmt sie immer wieder Leitung und Regie von Theatergruppen und AGs in mehreren Gemeinden, Schulen und Kindergärten. Mit ihrer Mutter Erika Buhr teilt sie die Leidenschaft für Theater. Viele Stücke stammen aus deren Feder.

Von 2012 bis 2016 übernahm Vogt Projektleitung und Regie für die Freilichtspiele „Im Wind der Zeit“ zur 1200-Jahrfeier in Ühlingen, bei der die Idee für den Theaterverein entstand. Dieser wurde am 16. Januar 2017 gegründet, Vorsitzende ist seither Corinna Vogt. Der Verein zählt rund 200 Mitglieder aus allen Ortsteilen und Umgebung.

Glücklich über die große Auszeichnung sagt Corinna Vogt: „Ich nehme diese Ehrung sehr gerne an. Sie ist aber nicht nur für mich, sondern für alle, die mit mir diesen Weg gegangen sind.“

Nach den Gratulationen warb Altbürgermeister Thomas Fechtig für Unterstützung bezüglich der Nutzung der Klosteranlage in Riedern, die auch dem Theaterverein am Herzen liege. Die historische Anlage sei ein wichtiger Begegnungsort in der kulturellen Landschaft der Region, Heimat vieler Vereine und lebe vom ehrenamtlichen Engagement.