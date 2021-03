von Werner Steinhart

Ortsbaumeister Jürgen Gamp verlässt nach zehn Jahren die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf. Bürgermeister Tobias Gantert bedauert die Entscheidung, versteht aber auch die neue berufliche Herausforderung des bisherigen Ortsbaumeisters in seinem Fachgebiet, dem Tiefbau. In seiner zehnjährigen Tätigkeit wurden über 20 Millionen Euro verbaut. Es war vor zehn Jahren der Wunsch des damaligen Gemeinderats einen Ortsbaumeister einzustellen, der die technischen Bauangelegenheiten leiten solle. Mit Hilfe des Ortsbaumeisters sollte die Gemeinde verschiedene Bauprojekte selbst vorbereiten und deren Umsetzung begleiten können. „Ich war der erste Techniker auf dem Bauamt, das war für mich nicht einfach“, erinnert sich Jürgen Gamp. Für den neuen Mann auf dem Bauamt ging dann die Arbeit in der annähernd 8000 Hektar großen Flächengemeinde mit ihren acht Ortsteilen und ihrer immensen Infrastruktur nicht aus. Vor ihm stand ein großes und umfassendes Aufgabengebiet.

Tiefbau gehört zum Spezialgebiet des Ühlinger Ortsbaumeisters. Im Herbst konnte das Regenüberlaufbecken Berau (auf dem Bild im Bau) im Zusammenhang mit der zukünftigen Abwasserentsorgung Brendener Berg, fertiggestellt werden. | Bild: Werner Steinhart

Für Jürgen Gamp standen große Investitionsvorhaben an und nach den zehn Jahren wurden über 20 Millionen Euro „verbaut“. Eine besonders umfangreiche Maßnahme war die Ortskernsanierung Ühlingens, die 2014 begann und in diesem Jahr ihren Abschluss fand. Als besonders aufwändig zeigte sich der Breitbandausbau für Ober- und Untermettingen, der jetzt vollendet wird und seit vergangenem Jahr kann im Steinatal mit schnellem Internet gesurft werden.

Ortsbaumeister Jürgen Gamp (rechts) geht und hinterlässt eine große Lücke im Rathaus Ühlingen, darüber ist Bürgermeister Tobias Gantert (links) gar nicht glücklich. Für das Foto wurden kurzfristig die Mund-Nasen-Masken abgenommen. | Bild: Werner Steinhart

Aufwändig daher, dass jede Straße, jedes Anwesen kontaktiert werden musste, mit den Anliegern Verhandlungen geführt werden mussten. „Mit seiner menschlichen Art und seinem Fachwissen hat Jürgen Gamp ein großes Ansehen bei den Anliegern“, so der Rathauschef und Jürgen Gamp fügt hinzu: „Ich habe versucht das Günstigste und Machbarste zu machen.“ Viele weitere Maßnahmen füllten seine Agenda wie die Neubaugebiete in Birkendorf, Berau, Riedern und Obermettingen oder die derzeit laufende Ortskernsanierung von Löhningen. Ein Großprojekt wird Jürgen Gamp nicht mehr zu Ende führen können: Die Abwasserentsorgung des Brendener Berges, die ab kommender Woche mit dem Bau des Abwassersammlers im Schlüchttal weitergeführt wird. Der erste Bauabschnitt mit dem Bau des Regenüberlaufbeckens in Berau wurde noch in seiner Regie durchgeführt.

Jürgen Gamp lobt auch die Zusammenarbeit mit dem Bauhof der Gemeinde, der Wasserversorgung und der Kläranlage: „Da gab es personell keine Reibereien“, so der Ortsbaumeister. Für den Bauhof wurden in den Jahren für 350.000 Euro neue Bauhoffahrzeuge angeschafft. Warum er mit den Mitarbeitern der Gemeinde, mit den betroffenen Bürgern und auch den Baufirmen keine Probleme gehabt hat, begründet Jürgen Gamp so: „Ich komme vom Dorf, kenne die Mentalität der Bürger und auch vom Beruf her die Zusammenarbeit mit den Baufirmen.“ „Wir bedauern es außerordentlich, dass Jürgen Gamp uns verlässt. Es hat menschlich und fachlich alles gepasst und die Zusammenarbeit mit der Rathausmannschaft funktionierte hervorragend“, betonte Bürgermeister Tobias Gantert. Jetzt ist die Gemeinde auf der Suche nach einem neuen Fachmann fürs Bauamt.