von Ursula Ortlieb

Der bei Spaziergängern und Fahrradfahrern beliebte Birkle-Rundweg in Birkendorf war schon längere Zeit in schlechtem Zustand, was von Bürgerinnen und Bürgern immer wieder bemängelt wurde. Das Ortschaftsratsgremium nahm die Maßnahme auf die Wunschliste. So organisierte nun Ortschaftsrat Jürgen Schnitzer den Arbeitseinsatz und fand tatkräftige und ehrenamtliche Unterstützung zur Sanierung des Weges.

Bagger im Einsatz

Nachdem zuvor Otto Albrecht Vorarbeiten mit einem großen Bagger durch Abtragen der Bankette erledigt und Mark Stengel das ausgehobene Material weggeschafft hatten, trafen sich am Samstag engagierte Bürger zum Einsatz. Morgens um 9 Uhr trotzten die Männer Sturmböen, Regen und Kälte und machten sich mit Bickel und Schaufeln an die für sie ungewohnte schwere Arbeit, beseitigten Stolperfallen und besserten Schlaglöcher aus. In bewährter Weise konnte ein kleiner Bagger bei Firma Hirzle Bau ausgeliehen werden. Der Traktor von Heinrich Schwenninger war hilfreich beim Materialtransport. Der Sturm wurde in den Mittagsstunden noch stärker.

Ortschaftsrat Julian Fechtig überraschte die fleißigen Arbeiter zwischendurch mit einer stärkenden Brotzeit und Kaffee aus seiner Bäckerei. Um 16 Uhr war der siebenstündige Einsatz zu Ende und alle rechtschaffen müde. Ein weiterer Arbeitseinsatz muss demnächst folgen, bei dem mit Mineralgemisch die Oberfläche planiert werden soll. So wird man bald wieder auf dem schönen Rundweg die Landschaft ohne Hindernisse genießen können.