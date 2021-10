von Werner Steinhart

Die Trachtenkapelle Ühlingen hat einen neuen Vorsitzenden. Die Hauptversammlung wählte einstimmig Martin Güntert, er übernimmt das Amt von der bisherigen Vorsitzenden Stefanie Keßler, die ihr Amt nach 13 Jahren Tätigkeit im Vorstand der Trachtenkapelle Ühlingen zur Verfügung stellte. Jetzt hoffen die Musiker, dass ihre Vorfreude auf das anstehende Jahreskonzert im November durch Corona nicht enttäuscht wird. Die Trachtenkapelle ist mit Proben in der Vorbereitung.

Es war die 144. ordentliche Hauptversammlung, zu der die Trachtenkapelle Ühlingen in die Schlüchttalhalle einlud. In den vergangenen eineinhalb Jahren war es schon etwas besonderes, so Vorsitzende Stefanie Keßler, Musik machen zu dürfen und nicht durch die Pandemie gehindert wurde. Begonnen hatte es beim Schlüchttalnarrentreffen im Februar 2020 und auch an Fasnacht war man aktiv und dann hat es die Musiker im März 2020 getroffen, es durfte nicht mehr geprobt werden. Nachdem man sich mit Hygienekonzepten auseinandergesetzt hatte, durften die Aktiven im Juli auf dem Platz vor der Halle proben, doch im Herbst kam der zweite Lockdown und die Hoffnung auf ein Jahreskonzert war zerschlagen.

Kreis Waldshut Blasmusikverband Hochrhein ehrt langjährige Musiker aus dem östlichen Kreis Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

„Kein Konzert, kein Silvesterplatzkonzert, keine Fasnacht, es kam eine sehr lange und schwere Zeit für uns“, betonte Stefanie Keßler. Ab Juni 2021 konnte wieder geprobt werden und man übernahm bei zwei Veranstaltungen die musikalische Umrahmung. „Nun ist unser nächstes großes Ziel das Konzert, das am 20. November in der Schlüchttalhalle stattfinden wird.“, so die Vorsitzende. Sie dankte allen für ihren Einsatz in dieser schwierigen Zeit.

Trachtenkapelle Ühlingen Die Trachtenkapelle Ühlingen, gegründet 1877, hat derzeit 38 aktive Musiker, 17 Ehrenmitglieder, davon sind noch neun im Verein aktiv, einen Ehrendirigenten und 68 Passivmitglieder. Fünf Jugendliche sind zur Zeit in Ausbildung. Dirigent ist Karl Schwegler. Vorsitzender ist Martin Güntert. Weitere Informationen gibt es im Internet (www.trachtenkapelle-uehlingen.de).

Besonderer Dank galt Dirigent Karl Schwegler, der in der Corona-Zeit die Musiker mit Ansatzübungen und Ideen unterstützt hat, wobei festzustellen war, dass die meisten Musiker doch „persönliche Musiker“ sind. Dank galt auch Vize-Dirigent Peter Keßler, der sein 50-jähriges Musikerjubiläum feiern konnte. Die Vorsitzende bedankte sich bei Markus Steck, der zwölf Jahre mit großem Wissen und Geschick die Finanzen der Trachtenkapelle Ühlingen im Auge behielt. Dank auch an Beisitzerin Katja Keßler für ihre langjährige Tätigkeit als Instrumentenwartin.

Einen Überblick über das vergangene Jahr kam von Schriftführerin Sonja Frech. Seinen letzten Kassenbericht gab Kassierer Markus Steck mit einer positiven Bilanz durch die Einnahmen beim Narrentreffen. Dirigent Karl Schwegler dankte dem Vorstand für die vergangenen nicht einfachen eineinhalb Jahre und er hofft, dass das Konzert im November stattfinden kann.

Ühlingen-Birkendorf/Riedern am Wald Musik wurde Julia Pichler aus Höchenschwand in die Wiege gelegt Das könnte Sie auch interessieren

Keine schwere Aufgabe hatte Ortsvorsteher Klaus Müller beim Abhalten der Neuwahlen. Neu gewählt wurden Vorsitzender Martin Güntert, sein Stellvertreter Armin Zimmermann und Kassierer Andreas Beck, wiedergewählt wurde Schriftführerin Sonja Frech und die Beisitzer Lisa Güntert und Isabell Wehle, neu dabei sind Silke Steck und Benedikt Gänswein. Der neue Vorsitzende Martin Güntert sprach der scheidenden Vorsitzenden Stefanie Kaßler, die 13 Jahre im Vorstand tätig war, seinen Dank aus, auch für eine schwierige Zeit.

Ortsvorsteher Klaus Müller bedankte sich bei der Trachtenkapelle Ühlingen für die kulturelle Tätigkeit als Blasmusiker. „Es tut gut, dass ihr jetzt wieder zusammenkommen und die Kultur auch leben könnt“, so der Ortsvorsteher. Dem neuen Vorstand wünschte er einen guten Start. Wolfgang Frech, Bezirksvorsitzender des Arbeitsbezirks I überbrachte die Grüße des Bezirks. Über den Bezirk werden in Zukunft Workshops angeboten. Wenn auch die Ehrung von Peter Keßler für 50 Jahre in der Blasmusik bereits auf Verbandsebene stattfand, wünscht er sich eine solche auch noch auf Vereinsebene.