Ühlingen-Birkendorfs Bürgermeister a.D. Thomas Fechtig wird am 17. April 2023 70 Jahre alt. Sein Weg zum Amt des Bürgermeisters im Jahr 1996 führte über die Ortspolitik, als Ortschaftsrat in Riedern, dann Gemeinde- und Ortschaftsrat sowie Fraktionssprecher der Freien Wähler.

1996 wurde er als erster Einheimischer Bürgermeister von Ühlingen-Birkendorf und 2004 mit 97 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Die Entwicklung der Gemeinde ist von seiner 16-jährigen Amtszeit von 1996 bis 2012 geprägt. Im Kreistag und Ausschüssen war er bis 2014 Mitglied.

Persönliches Als Sohn von Fritz und Margret Fechtig ist Thomas Fechtig am 17. April 1953 geboren und wuchs mit seinem jüngeren Bruder Harald im elterlichen Geschäftshaushalt in Riedern auf. Nach der Ausbildung zum Verwaltungsbeamten bei der Deutschen Bundesbahn folgte nach der Bundeswehrzeit bei der Marine die berufliche Laufbahn zum Fahrdienstleiter. Einige Jahre bis zur Umstrukturierung war Fechtig freigestellter Personalratsvorsitzender. Seit 1979 ist er mit Ehefrau Doris verheiratet. Zur Familie gehören die Söhne Andreas und Marco mit Partnerinnen und zwei Enkelkinder.

Rückblickend sagt Thomas Fechtig: „Die Jahre meiner Amtszeit waren für mich prägend.“ In Verwaltung und Gemeinderat sowie in allen Gremien habe für ihn der Leitsatz „Gemeinsam statt einsam“ gegolten. Den Gemeindefrieden herzustellen, hatte für ihn zunächst Priorität.

Die Zwangsehe der acht Ortsteile mit ihren Spannungen bis hin zu Ausgemeindungs-Bestrebungen der Ortsteile Berau und Brenden waren Herausforderungen, denen er sich stellen musste. Dieser Friede wurde gemeinsam hergestellt.

Zahlreiche Projekte umgesetzt

So konnten Projekte in demokratischem Miteinander realisiert und Schulden abgebaut werden. Das „gläserne“ Rathaus und Umstrukturierung der Verwaltung, der Naturena-Badesee Birkendorf, die Sanierung der Falkensteinhalle Berau und Projekte in allen Ortsteilen waren erfolgreich.

Einweihung des Naturena Badesees im Sommer 2002. Gruppenbild mit Planer und Gemeinderäten und Gästen. In der Mitte mit weißem Shirt Thomas Fechtig. In blauen Shirts von links Josef-Herrmann Braun, Planer Hardy Gutmann, Enrique Ortlieb, Hartmut Kaiser (links daneben Kurt Stulz), Werner Rheiner. | Bild: Ursula Ortlieb

Als zukunftsweisend erwiesen sich die Investitionen Klärschlammtrocknungsanlage in der Kläranlage und die Umstellung kommunaler Gebäude auf regenerative Energie. Insgesamt wurden 25 Millionen Euro mit Zuschüssen in der Gemeinde investiert.

Mit Amtskollegen der Nachbarorte bestand eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. In Kooperation mit Grafenhausen und Bürgermeister Erich Kiefer sowie mit Rothaus-Brauereidirektor Norbert Nothelfer beschritt man 2003 mit der Gründung des Rothauserlandes im Tourismus neue Wege.

Am Ende seiner Amtszeit 2012 blickte Thomas Fechtig zufrieden auf Erreichtes und eine gut funktionierende Verwaltung mit harmonischem Betriebsklima.

Für seine Verdienste um Ühlingen-Birkendorf ehrte ihn der Gemeinderat mit der Verdienstmedaille. Da er sich in seiner Amtszeit engagiert für die deutsch-französische Freundschaft einsetzte, wurde er 1998 zum Ehrenbürger von Paulx ernannt und erhielt 2013 die Ehrenmedaille der Partnergemeinde Machecoul.

Vom Naturena Badesee und dem Nabu-Zentrum war der politische Besuch besonders angetan. Von links: Staatssekretär Richard Drautz, FDP-Landtagsabgeordnete Beate Fauser, Bürgermeister Thomas Fechtig, Ortvorsteher Norbert Schwarz und Matthias Zink vom Tourismusreferat. | Bild: Holzwarth

Was der Bürgermeister a.D. heute macht

Im Ruhestand ist Thomas Fechtig mit Aktivitäten ausgefüllt. So halten ihn neben der Familie zahlreiche Hobbys wie Jagdhornbläser, Waldarbeit, Naturschutz, Jagd, Theater und Kultur sowie Hündin Aika auf Trab. Mit früheren Bürgermeisterkollegen pflegt er weiter freundschaftliche Kontakte.

Auch Reisen gehört zu seinen Hobbys. So wird er den runden Geburtstag mit Ehefrau, Schwägerin und Schwager auf Zypern feiern. Künftig möchte er sich verstärkt seinem Buch widmen, das er schon seit einiger Zeit in Arbeit hat. Es gehe darin um Begegnungen mit Menschen in seiner Bürgermeisterzeit und soll 2024/25 erscheinen.