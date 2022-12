von Ursula Ortlieb

Es ist ein schöner Brauch, den man seit Advent 1996 in Ühlingen-Birkendorf kennt. Die Rede ist von einer kleinen Flamme aus Bethlehem, die jedes Jahr von einem anderen Kind aus Österreich in der Geburtsgrotte Jesus in Bethlehem entzündet wird.

Das Friedenslicht kann in den Kirchen der katholischen Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal für zu Hause abgeholt werden. Kerzen oder Laternen müssen mitgebracht werden. | Bild: Ursula Ortlieb

Im Flugzeug wird das Licht nach Linz gebracht. Von dort geht es als Zeichen für Frieden und Versöhnung weiter mit dem Zug oder durch Abholung in verschiedene Länder Europas.

Der Weg in die Gemeinde Das Friedenslicht wird auf Initiative des österreichischen Rundfunks (ORF) seit 1986 jedes Jahr von einem Kind an der Geburtsgrotte in Bethlehem entzündet und mit dem Flugzeug nach Linz gebracht. Der inzwischen verstorbene Karl Walcher vom ehemaligen österreichischen Kriegerdenkmalschutz brachte 1996 das Friedenslicht erstmals nach Ühlingen-Birkendorf. Damals überreichte er es dem neugewählten Bürgermeister Thomas Fechtig in Ühlingen, für den das Friedenslicht einen symbolischen Wert für die damalige Situation in der Gemeinde darstellt. Zusammen mit dem ehemaligen Riederner Ortsvorsteher Hubert Morath nahm er das Licht aus Bethlehem entgegen. Seit 2006 hat sich die Schützen- & Reservistenvereinigung (SRV) Klettgau dem Holen und Verteilen des Friedenslichts angenommen und bringt es in verschiedene Gemeinden des Landkreises, die sich der Aktion angeschlossen haben. Das Friedenslicht kann in der Weihnachtszeit in den Kirchen der Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal zur Mitnahme nach Hause abgeholt werden. Kerzen hierfür müssen mitgebracht.

Das Friedenslicht wurde nun wieder von Frank Knoblich, Bernd Ebner und Viktor Kohl von der Schützen- & Reservistenvereinigung (SRV) Klettgau am Vorabend des vierten Advents nach Riedern gebracht.

Frank Knoblich, Bernd Ebner und Viktor Kohl von der Schützen und Reservistenvereinigung Klettgau e.V. brachten am Vorabend des vierten Advents das Friedenslicht nach Riedern am Wald, wo rund 200 Personen am Freilichtgottesdienst teilnahmen oder mitgestalteten. | Bild: Ursula Ortlieb

45 Kinder des Kindergartens und des Theatervereins zogen singend mit leuchtenden Laternen in den Händen aus der Friedenslichtkapelle und eröffneten feierlich die Ankunft des Lichtes.

Mit Friedens- und Weihnachtsliedern, Texten und Gedichten gestaltete der Theaterverein die kleine Andacht mit Pater Christoph im Freien. Sie stand unter dem Motto „Der Frieden beginnt mit dir“.

Friedenslicht Birkendorf Video: Ursula Ortlieb

Der Musikverein Riedern und ein Erwachsenen- und Kinderchor umrahmten mit weihnachtlichen Melodien den Gottesdienst, bei dem rund 200 Personen teilnahmen. Danach verteilte Viktor Kohl das Licht an Besucher und ihre mitgebrachte Kerzen und Laternen zur Mitnahme.

Viktor Kohl von der Schützen- und Reservistenvereinigung Klettgau verteilte das Friedenslicht an die Anwesenden, die mit Laternen und Kerzen die Flamme aus Bethlehem mit nach Hause nahmen. | Bild: Ursula Ortlieb

Auf dem Areal zwischen Friedenslichtkapelle, Vereinsheim und Hofplatz der Schreinerei Gromann hatte der Theaterverein einen kleinen Adventsmarkt organisiert. Besucher konnten sich an den Ständen von Landjugend, Kindergartn und Theaterverein mit Gulaschsuppe, Flammkuchen und Glühwein oder Punsch stärken.

Mitglieder des Musikvereins Riedern mit Dirigentin Julia Pichler umrahmten den stimmungsvollen Freilichtgottesdienst mit dem Friedenslicht musikalisch. | Bild: Foto: Ursula Ortlieb

Bei teilweise eisigen Temperaturen im Freien spendeten aufgestellte Feuerstellen etwas Wärme. Auch Weihnachtsgebäck und Schönes aus Holz waren im Angebot.

Der Theaterverein mit der Vorsitzenden Corinna Vogt freute sich besonders, dass die Vereine und Kindergarten aus Riedern dazu beigetragen haben, den „Friedenslichtabend“ zu einem besonderen Erlebnis zu machen und keine Corona-Beschränkungen mehr eingehalten werden mussten.

Alt-Bürgermeister Thomas Fechtig erklärt Bedeutung für die Gemeinde

