Der Naturena-Badesee war am 20. Mai 2023 in die Badesaison 2023 gestartet. Noch waren anfangs die Temperaturen nicht so, dass man sich nach einem Sprung ins kühle Wasser sehnte.

Treue Frühschwimmer aber nutzten ab Beginn den See wieder für ihre täglichen Schwimmrunden. Am Pfingstwochenende gab es den ersten Hochbetrieb.

Morgens haben die Frühschwimmer das Schwimmbecken fast für sich allein. Sie genießen die Ruhe am Naturena als guten Start in den Tag. Im Kinderbereich mit Plantschbecken füllt sich das Areal besonders in den Ferien gegen Mittag.

Frühschwimmer haben morgens den Naturena-Badesee als Kleinod für sich, gegen Mittag gibt es Betrieb im Kinderbereich mit Familien mit Kindern, die sich im Wasser des Planschbeckens und auf dem Spielplatz beschäftigen können. Am Nachmittag wird es bei schönem Wetter im Schwimmbereich lebhaft. Der Bademeister überwacht die Sicherheit der Gäste. | Bild: Ursula Ortlieb

Beliebt bei den Kindern ist das Fangen kleiner Molche im Schwimmteich. Kescher dafür gibt es beim Kiosk zum Ausleihen.

Der Bademeister wacht über die Sicherheit der Badegäste. Der Kiosk mit der erfahrenen Kioskangestellten Gerlinde Fleig und 13 motivierten Ferienjobbern ist gut aufgestellt.

Gut aufgestellt ist das Kiosk-Team beim Naturena-Badesee. Gerlinde Fleig und 13 abwechselnde Ferienjobber sorgen für Sauberkeit und Bewirtung der Badegäste. Am Pfingstwochenende gab es erstmals seit 20. Mai Hochbetrieb. Von links: Niko Niecholat, Gerlinde Fleig, Dominik Hainke, Niclas Fischer, Adrian Fischer und Christina Manthei.

Kugelbahnbesucher nutzen auf ihrer Tour mit der rollenden Kugel die Gelegenheit, sich beim Kiosk zu stärken oder zur Erfrischung für einen Sprung ins Wasser.

Das zeichnet das Naturerlebnisbad aus

Der Naturena-Badesee wird seit 2002 als Naturerlebnisbad betrieben. Das Wasser kommt ohne Chlor und Chemikalien aus. Es wird auf natürliche Weise im Regenerationsteich gereinigt. Die Wasserqualität wird durch das Heppeler Institut regelmäßig alle zwei Wochen überprüft und zeigt einwandfreie Werte. Die Wassertemperatur liegt derzeit bei 21 bis 22 Grad.

Die Öffnungszeiten sind täglich (außer Montag) von 9 Uhr bis 19 Uhr. Montag ist der Naturena-Badesee ganztägig geschlossen.

Ühlingen-Birkendorf Baden im Naturena Badesee kostet jetzt einen Euro mehr: Das müssen Besucher künftig bezahlen

Und wie sieht es mit den anderen Freibädern im Kreis Waldshut aus?

Öffnungszeiten und Eintrittspreise der Bäder im östlichen Landkreis gibt es hier. Einen Blick in den Westen des Landkreises können Sie hier werfen.