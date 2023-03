Noch ist es still um den Naturena Badesee in Birkendorf. Doch in wenigen Monaten wird wieder Badeleben einkehren und der Badesee im Schlüchttal wird wieder Anziehungspunkt für Einheimische und Gäste werden.

In Anbetracht ständig steigender Kosten beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung eine Erhöhung der Eintrittsgelder für den Naturena Badesee. „Nachdem die Eintrittspreise zum Naturena Badesee seit ihrer Einführung vor 13 Jahren stabil gehalten werden konnten, sahen wir uns nun zu einer moderaten Anpassung veranlasst“, betonte Bürgermeister Tobias Gantert.

Darum steigen die Preise

Von den gestiegenen Energiekosten ist auch der Naturena Badesee betroffen. Zwar besteht im Vergleich zu den konventionellen Bädern der Vorteil, dass keine Energieträger für die Erwärmung des Wassers benötigt werden.

„Wir freuen uns auf eine schöne Badesaison 2023 mit vielen zufriedenen Gästen.“ Tobias Gantert, Bürgermeister | Bild: Werner Steinhart

Die für die Reinigung erforderliche Umwälzung des Wassers mittels leistungsstarker Pumpen, aber auch der Betrieb des Kiosks erfordert jedoch einen erheblichen Energieverbrauch. „Für das Jahr 2023 kalkulieren wir mit Kosten in Höhe von netto 16.600 Euro“, prognostiziert Rechnungsamtsleiter Martin Blum.

Erheblich steigende Kosten werden auch bei den Personalaufwendungen erwartet. Für den Haushaltsplan 2023 wurde für den Naturena Badesee ein Defizit in Höhe von 151.450 Euro ausgewiesen. Somit beläuft sich der Kostendeckungsgrad auf knapp 40 Prozent.

Erhöhung soll 10.000 Euro mehr Einnahmen bringen

Um die Kostensteigerungen auffangen zu können, sollen jetzt die Eintrittspreise ab kommender Saison erhöht werden. Im Jahr 2022 konnten Eintrittsgelder in Höhe von rund 22.660 Euro verbucht werden. Für die Kalkulation der in Höhe von 20.000 Euro veranschlagten Erträge aus Benutzungsgebühren wurden die alten Eintrittsgelder zugrunde gelegt. Auf der Basis der ab der Saison 2023 vorgesehenen Erhöhung der Eintrittsgelder rechnet der Kämmerer mit Mehreinnahmen in Höhe von knapp 10.000 Euro.

Die neuen Eintrittspreise ab Badesaison 2023

Tageskarten: Erwachsene (ab 16 Jahren): 3 Euro, Kinder und Jugendliche (6 bis 15 Jahre): 1,50 Euro (bisher 2 und 1 Euro).

Dutzendkarten: Erwachsene: 30 Euro, Kinder und Jugendliche: 15 Euro (bisher 20 und 10 Euro).

Saisonkarten: Erwachsene 50 Euro, Kinder und Jugendliche 25 Euro.

Familienkarte: 75 Euro

Belastung soll für Einwohner geringer ausfallen

Den Aufschlag für die Saisonkarte um 25 Prozent möchte der Gemeinderat bewusst moderater gestalten, als den für die Tageseintritte mit plus 50 Prozent. Somit fällt die Belastung für die Nutzer der Saisonkarte, bei denen er sich überwiegend um Einwohner der Gemeinde handelt, geringer aus, als für die Tagesgäste mit einem höheren Anteil von Nutzern, die nicht in der Gemeinde wohnen. Dazu der Wunsch des Rathauschefs: „Wir freuen uns auf eine schöne Badesaison 2023 mit vielen zufriedenen Gästen.“