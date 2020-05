von Ursula Ortlieb

Der Campingplatz Schlüchttal in Birkendorf mit Restaurant „Waldschenke„ feiert am 29. Juni sein 40-jähriges Bestehen. Wegen Corona hängt die Planung für das Jubiläum aber noch in der Schwebe. Die beiden Firmengründer und Betreiber, Hartmut Kaiser und Wolfgang Matt, können ihren Gästen noch nicht sagen, ob und wann die Veranstaltung stattfinden kann.

Erstmals in der 40-jährigen Geschichte steht seit acht Wochen alles still. An Ostern, wenn normalerweise alle Plätze belegt sind und Dauercamper ihre freien Tage im idyllischen Tal an der Schlücht verbringen, war in diesem Jahr trotz Bilderbuchwetter keine Menschenseele zu sehen.

Stillstand herrscht auf dem Campingplatz wie in der Gaststätte. Die Inhaber warten auf die Öffnung der Grenzen und der Betriebe. | Bild: Ursula Ortlieb

„Da kommt man zum Nachdenken“, sagt Wolfgang Matt, „das hätte man sich so nie vorstellen können. Es zeigt einem auch, wie gut wir es hatten und dass nichts selbstverständlich ist. Die baldige Öffnung des Betriebs und auch der Schweizer Grenzen ist existenziell. Wir wollen unsere guten Mitarbeiter nicht entlassen müssen“, so die Geschäftspartner.

Die Gründer des Schlüchttal Campings entschlossen sich auf Anregung von Hartmuts Vater Eugen Kaiser, das Projekt in Birkendorf gemeinsam umzusetzen. Zuvor hatte ein Herr Pick das Vorhaben gegenüber dem Friedhof Richtung Grafenhausen geplant. Er trat dann aber davon zurück und riet dem damaligen Ortsvorsteher Eugen Kaiser, für das Projekt jemanden zu finden, da der Bedarf in der Tourismusgemeinde da sei.

Förderer des Fremdenverkehrs

Als überzeugter Förderer des Fremdenverkehrs begeisterte Eugen Kaiser seinen Sohn Hartmut und dessen Freund Wolfgang Matt dafür. Durch Verhandlungen mit Forstdirektor Dr. Platte konnte das geeignetere Areal an der Schlücht vom Staat erworben werden. Hartmut Kaiser hatte gerade ein Ingenieur-Studium in Konstanz begonnen, Wolfgang Matt war Landwirt mit eigenem Bauernhof. Sie änderten ihre Pläne und begannen mit dem Bau des Campingplatzes.

Unternehmergeist, Energie und Mut – aber es war auch, wie Hartmut Kaiser bemerkt, eine große Portion Blauäugigkeit dabei – wurde das Vorhaben realisiert. 26- und 27-jährig hatten die beiden Freunde kaum Rücklagen im Petto. „Gemeinsam haben wir es entgegen düsterer Prophezeiungen von Skeptikern geschafft“, sagt Kaiser. „Im Rückblick haben wir Höhen und Tiefen erlebt und kamen mitunter körperlich und in der Hochzinsphase finanziell an unsere Grenzen“, erzählen die beiden.

Die Inhaber des Schlüchttal Campings und der Waldschenke Wolfgang Matt (links) und Hartmut Kaiser möchten das 40-jährige Bestehen ihres Betriebes feiern. Seit Gründung erleben sie seit acht Wochen einen völligen Stillstand ihres Betriebs. | Bild: Ursula Ortlieb

Alles war mit viel Arbeit und wenig Freizeit verbunden. Das Freizeitangebot für Gäste wurde kontinuierlich mit Minigolfanlage, Spiel- und Grillplatz erweitert. Als „Allrounder“ ergänzen sich die Inhaber bestens. Vor allem sind sie Wirte mit Leib und Seele. Kaiser absolvierte nebenher eine Kochausbildung. Das Wild-Fleisch kommt aus eigener Jagd.

Den Besucher- und Übernachtungsrekord erlebte der Betrieb 1990 nach der Öffnung der Ostgrenzen. 1996 kam es auf Anregung der Gesellschaft für deutsch-amerikanische Freundschaft mit Vorsitzendem und ehemaligen Bundestagsabgeordneten Werner Dörflinger zum ersten Harley-Davidson-Treffen. Später kamen das Oldie- und Traktorentreffen dazu.

Die Anlage Campinganlage und Gaststätte waren anfangs ganzjährig 365 Tage geöffnet. Der Schlüchttal Camping und die Waldschenke wurden zu einem beliebten Ferien- und Ausflugsziel. Acht Personen haben hier feste Arbeitsplätze plus Saison-Aushilfen.

Die Veranstaltung entwickelte sich zu einem Volksfest mit Festzelt, Rahmenprogramm und tausenden Besuchern. Der Organisationsaufwand war enorm, Birkendorfer Vereine wirkten bei der Veranstaltung mit. Nachdem die amerikanischen Soldaten aus Darmstadt abgezogen sind, gibt es das Harley-Treffen seit 2018 nicht mehr. Aber es gibt Ende August ein abgespecktes Fest für Traktoren- und Oldie-Freunde.