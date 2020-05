von Georg Lange

Der Markelfinger Campingplatz ist bei Campern sehr beliebt. Sie schätzen den familiär geführten Betrieb mit eigenem Seezugang und direktem Anschluss an den Bahnhaltepunkt für Ausflüge in die Region. „Der Reservierungskalender war voll. Nun bin ich nur noch am Streichen“, erzählt Pächter Dirk Wilhelmsen.

Keine Einnahmen aber Kosten

Der Campingplatz hatte für den Start in die Saison die besten Voraussetzungen: bereitstehendes Personal, glänzendes Wetter sowie viele Reservierungen und Stammgäste. Doch statt Einnahmen hat Dirk Wilhelmsen nun Steuervoraus- und Nachzahlungen sowie Beiträge für Krankenversicherungen, IHK und Berufsgenossenschaft zu leisten.

Der Campingplatz in Markelfingen wird als Familienbetrieb geführt. Pächter Dirk Wilhelmsen (links) steht mit seinem Sohn David während der Krisenzeit gleich vor mehreren Herausforderungen. Bilder: Georg Lange

Hinzu kommt eine Pacht von 100.000 Euro jährlich. Seine Ausgaben greifen die Rücklagen an, die als Investitionen in den Campingplatz hätten fließen sollen. Mittel aus der Corona-Soforthilfe des Landes hat er beantragt.

Der Pachtvertrage für den Campingplatz in Markelfinden läuft aus

Dirk Wilhelmsen ist von der Pandemie besonders hart betroffen. Neben den massiven Beschränkungen kommen Verhandlungen zur Verlängerung des Pachtvertrags mit der Stadt Radolfzell hinzu. Außerdem erneuert die Deutsche Bahn in mehreren Etappen bis zum Jahresende zwischen Markelfingen und Allensbach fünf Übergänge. Auch derzeit fällt der Bahnverkehr vor der Haustüre aus, noch bis 17. Mai müssen Fahrgäste auf den Schienenersatzverkehr ausweichen.

Hier ist was los: Auf Campingplatz Markelfingen genossen die Menschen ihre Freizeit. Hier ein Archivbild. | Bild: Jarausch, Gerald

Ohne eine Pachtverlängerung könne er keinen ordentlichen Geschäftsabschluss machen, betont Wilhelmsen. Mit einem Schreiben wandte er sich an kommunale Entscheidungsträger. Bisher habe der Pächter keine Antwort erhalten. Eine Pressesprecherin der Stadt antwortet auf Nachfrage des SÜDKURIER: „Die Pandemie hat dazu geführt, dass das zuständige Gremium nicht wie geplant tagen konnte. Die Verlängerung des Pachtvertrages soll jedoch noch im Mai im zuständigen Gremium beraten werden. Es ist davon auszugehen, dass das Gremium der Verlängerung des Pachtvertrages zustimmen wird.“

Dauercamper künidgen Vertrag

Für gewöhnlich bieten Vorauszahlungen durch die Dauercamper den Betreibern eine Art von Grundsicherheit für die Pacht. Bis Ostern kündigten jedoch zehn Prozent der Dauercamper ihren Vertrag. „Die anderen warten noch auf eine Öffnung“, erläutert der Pächter.

Bodman-Ludwigshafen Dort überleben, wo andere zurzeit keinen Urlaub machen dürfen Das könnte Sie auch interessieren

Doch je länger die Schließung andauere, desto mehr an Kündigungen könnten folgen, befürchtet Wilhelmsen: „Und wenn alle absagen, dann wären wir eigentlich am Ende.“ Durch die verschärfte Lage seien eine unproblematische Verlängerung sowie eine Minimierung der Jahrespacht als Unterstützung dringend von Nöten, so Wilhelmsen: „Wir hängen wahnsinnig in den Seilen.“

Kurzarbeit für Mitarbeiter

Offensiver verhielt sich die Allensbacher Gemeindeverwaltung als Verpächterin ihrer Anlagen. Noch vor den restriktiven Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung gingen Bürgermeister und Hauptamt auf ihre Pächter zu und boten Stundungen an. Frank Kühnel ist Pächter einer fünf Hektar großen Campingfläche in Allensbach und einer 8000 Quadratmeter großen, öffentlich zugänglichen Badewiese. Bauzäune verhindern den Zutritt auf das Gelände, auf dem zwölf anwesende Mitarbeiter auf den Saisonstart warten. Für sie konnte Kühnel Kurzarbeit anmelden.

Frank Kühnel, Pächter Campingplatz Allensbach:“Die Dauercamper zeigen sich solidarisch. Keiner ist von ihnen abgesprungen.“

Viele von ihnen konnten wegen der Sperrung der Grenzen nicht in die Heimat zurück. Nun verköstigt Kühnel seine Mitarbeiter mit den für den Saisonstart angelegten Vorräten und bringt sie auf dem Gelände unter, damit sie bei einer Öffnung sofort parat stehen können. Mitarbeiter halten die Anlage in Kurzarbeit in Schuss. Und um einem Lagerkoller zu entgehen, legte Kühnel für die Freizeit einen kleinen Golfplatz auf dem Gelände an.

Gegen den Lagerkoller richtete Pächter Frank Kühnel auf dem Campingplatz Allensbach das Gelände für die anwesenden Mitarbeiter als Freizeitausgleich zum Golfplatz her.

Soforthilfe unterstützt etwas

Der Pächter beantragte gleich bei der Veröffentlichung der Online-Formulare die Soforthilfe und erhielt wenige Tage später positiven Bescheid. Kühnel lobte dabei auch die Zusammenarbeit mit der Dehoga. Sämtliche Vorauszahlungen seien in Absprache auf Null gestellt. Ein Überleben vom April in den Mai könne funktionieren, so Kühnel: Die meisten seiner Gäste seien Stammkunden. Sie hätten Verständnis und ließen ihre Vorauszahlungen zu einem späteren Zeitpunkt verrechnen.

Ein voller Campingplatz – so sah es noch bis ins vergangene Jahr auf dem Platz in Allensbach aus. | Bild: Meier, Julian

Zudem zeigten sich die Dauercamper solidarisch. Keiner von ihnen sei abgesprungen. Eine Viertelmillion Euro investierte Kühnel in den Ausbau der Anlage mit 24 weiteren Hütten für das Glamourous Camping – ein Trend, dem sich Pächter kaum entziehen könne. Mit 50.000 Übernachtungen ist der Campingplatz größter Geber für Übernachtungen in Allensbach.

Eigentlich Vollbelegung zum Saisonstart

Thomas Krieg ist Geschäftsführer des Horner Campingplatzes auf der Höri. So ruhig habe er den Platz zu einem Saisonstart nie kennengelernt. Zugleich sei die Zeit auch turbulent, da er den Kontakt zu Gästen und Stammgästen wahren wolle. Auf einer parzellierten Fläche von sechs Hektar bietet die Anlage Platz für 300 Wohnwagen sowie für Zeltgäste auf weiteren unparzellierten Flächen.

Übernachtungen Im Landkreis Konstanz zählte das Statistische Landesamt von Baden-Württemberg im letzten Jahr insgesamt 2,73 Millionen Übernachtungen. Auf den 24 Campingplätzen wurden 2019 im Landkreis 575.313 Übernachtungen registriert. Die Campingplätze liegen mit der Anzahl ihrer Übernachtungen hinter den Hotels (758.333) an zweiter Stelle und vor den fünf Vorsorge- und Rehabilitationszentren (494.980). Im Vergleich zu den ganzjährigen Betrieben erwirtschaften Campingplätze nur in sieben Monaten ihre Umsätze. (gla)

Der Campingplatz ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Gaienhofen und wirtschaftet in autarker Verantwortung. Die GmbH meldete Kurzarbeit für die Mitarbeiter an, beantragte jedoch keine Soforthilfe des Landes, da die Gemeinde Träger der Anlage ist. In diesem Jahr wäre der Platz gleich zu Saisonstart voll belegt gewesen, erläutert Thomas Krieg.

68.000 Übernachtungen auf dem Campingplatz in Horn

Vier Vollzeitmitarbeiter arbeiten für den Betrieb. Die Gastronomie ist an einen Pächter am Strandbad ausgelagert. In der Summe werde die Zahl der Dauercamper gering gehalten, so die wirtschaftliche Strategie: Die Anlage ist Urlaubsgästen gewidmet und zählt jährlich bis 68.000 touristische Übernachtungen.

Radolfzell Carola Habenicht vom Wassersportzentrum Radolfzell hofft, bald wieder Segel- und Sportbootkurse anbieten zu dürfen Das könnte Sie auch interessieren

Krieg begreift das moderne Camping als eine Art von Hotel, das in der Fläche ausgedehnt sei. Es gebe Gastronomie, Frühstücksservice und SB-Markt mit Bäckerei. Gäste können ohne ein Fahrzeug oder Zelte in Schlaffässern übernachten. Der Trend gehe hin zu Unterkünften für Radler und Familien.

Hoffnung auf schönes Wetter

Der betriebswirtschaftliche Anspruch an den Saisonbetrieb sei hoch. In sehr kurzer und witterungsabhängiger Zeit müssen Erträge auch für Saisonkräfte erwirtschaftet werden. Für eine Krise wie die Corona-Pandemie könne kein Campingbetrieb ein Plan B entwerfen. Es bleibe nur zu hoffen, dass für den Rest des Jahres das Wetter schön bleibe.

Allensbach/Reichenau Dem Gastgewerbe in Allensbach und auf der Reichenau fehlt die Perspektive Das könnte Sie auch interessieren

Die Nachfrage sei nach wie vor da. Krieg notierte kaum Absagen. Ganz im Gegenteil: Die Reservierungen in Horn stiegen, da die Menschen lieber im eigenen Land Urlaub machen wollen. Doch eines ist er sich ganz bewusst: „Das Geld fehlt und ist unwiederbringlich verloren.“