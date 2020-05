von Werner Steinhart

Fast drei Monate fanden keine Gemeinderatssitzungen in Ühlingen-Birkendorf mehr statt. Um die geforderten Abstandsregelungen einhalten zu können, tagte der Rat im Haus des Gastes in Birkendorf. Gemeinderatssitzungen sind vom Versammlungsverbot ausgenommen, sofern ausreichende Hygienemaßnahmen und Abstände eingehalten werden.

Und so stand am Eingang ein Desinfektionsspender für Gemeinderäte und Besucher bereit. In den letzten Wochen wurden die Gemeinderäte und Ortsvorsteher per Telefon oder per E-Mail informiert. Das ersetzt aber letztendlich nicht die im Ratsgremium gewünschte Diskussion. In dem Riesenrund im Haus des Gastes musste die Diskussion dann allerdings laut geführt werden, damit Besucher und Räte alles mitbekamen.

Digital oder auf Papier?

Wird der Gemeinderat in Zukunft digital oder weiter in Papierform informiert? Darüber wird der Gemeinderat in nächster Zeit beraten müssen. In einer Umfrage zeigten sich 13 Räte an einer digitalen Information interessiert, neun Räte würden die bisherige Form im Papierformat favorisieren. Auf Wunsch mehrerer Gremiumsmitglieder hat sich die Verwaltung mit der Einführung eines Ratsinformationssystems (RIS) auseinandergesetzt. Über das RIS können sämtliche Gemeinderatsvorlagen und Einladungen über eine Onlineplattform bereitgestellt werden. Die Ausgabe in Papierform entfällt.

Die Verwaltung hat sich dazu kündig gemacht: einmal von der Firma Comundus Regisafe, von der seit 2001 auch das digitale Dokumentenmanagement genutzt wird und von Portuna, dem Anbieter der Gemeindehomepage. Für die Verwaltung ist die Nutzung des RIS zeitsparend. Langfristig, so die Meinung vieler Räte, wird die digitale Information kommen. Auf digitale Unterlagen umzustellen und parallel die Unterlagen in Papierform weiter zukommen zu lassen, ist nicht vorgesehen. Möglich ist aber, dass die digitale Form für interessierte Räte bereitgestellt wird und die andern noch die Papierform erhalten.

Verwaltung macht sich schlau

Seitens der Verwaltung ist es auch vorstellbar, dass sich die Gemeinde bei einem Privatkauf an den Kosten für ein mobiles Endgerät, Laptop oder Tablet, beteiligt. Bürgermeister Tobias Gantert ist überzeugt. „Die Zahl derer, die es nutzen werden, wird größer werden.“ Die Verwaltung wird sich jetzt über Anbieter und Kosten informieren.

Nahwärmenetz in Birkendorf

Zur Optimierung des Nahwärmenetzes in Birkendorf wurden die Elektro- und Heizungsbaumaßnahmen vergeben. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten als Gesamtauftrag an die Firma SBH AG zum Pauschalpreis ohne Material in Höhe von 23.800 Euro. Die Kosten für das Material, das von der Gemeinde beschafft wird, betragen rund 29.000 Euro.