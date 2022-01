von Sandra Holzwarth waldshut.redaktion@suedkurier.de

22 Gründungsmitglieder schrieben am Dienstagabend im Egginger Pfarrsaal das erste Kapitel der Badesee e.V., darunter Eggingens Bürgermeister Karlheinz Gantert und sein Stellvertreter Holger Kostenbader, der die treibende Kraft für die Vereinsgründung war. Die wichtigste Aufgabe des Abends, die Wahl des Vorstandes, übernahm der Bürgermeister und hatte als Wahlleiter ein leichtes Amt, denn wie die gesamte Versammlung hatte Holger Kostenbader auch die Wahlen gut vorbereitet.

Zum Vorsitzenden des Vereins Badesee Eggingen wurde Ralf Schönle gewählt. Sein Stellvertreter wird Jan Waldkircher. Kerstin Kostenbader ist die erste Kassiererin des Vereins und Angela Böhrer die Schriftführerin. Das Amt des Jugendleiters übernimmt Alexander Ebi und mit den Beisitzern Michael Blum, Robert Gantert und Tobias Scherer ist der Vorstand komplett. Zu Kassenprüfern wurden Erich Böhrer und Lisbeth Schönle gewählt. Alle Wahlen erfolgten einstimmig und mit Genehmigung der Satzung wurde der Verein offiziell ins Leben gerufen.

Der Badesee Das Areal des Egginger Badesees wurde 1970 für ein Schwimmbad erschlossen und 2001 zum ersten öffentlichen Naturbadesee umgebaut. Mit der Verpachtung an den Verein Badesee wird er jetzt zum Privatbad mit Haftungsausschluss. Für Nicht-Mitglieder wird eine Tagesmitgliedschaft angeboten. Jeder kann Mitglied werden. Mitgliedschaft anfordern unter E-Mail (badesee.eggingen@gmail.com).

Bürgermeister Gantert erläuterte den Anwesenden Gründungsmitgliedern das weitere Vorgehen. Im nächsten Schritt wird die Gemeindeverwaltung Eggingen mit dem Verein Badesee Eggingen einen Pachtvertrag über das Gelände des Badesees abschließen. Der See wird damit zum Privatbad, welches vom Verein künftig ohne Badeaufsicht geführt wird. Das Betreten des Geländes, wie auch das Baden erfolgt auf eigene Gefahr. Die Sorgfaltspflicht für die Kinder liegt bei den Eltern oder Begleitpersonen. Jeder Bürger kann Mitglied des Badesees Eggingen werden, auch Auswärtige sind herzlich willkommen. Mit der Mitgliedschaft wird auch der Haftungsausschluss akzeptiert. Da auf eine Badeaufsicht verzichtet werden kann, sollen auch die Öffnungszeiten auf 8 bis 20 Uhr verlängert werden. Weitere Ziele des Vereins erläuterte Holger Kostenbader: „Neben dem Erhalt des Badesees, sind die Verschönerung der Anlage, Schwimmausbildung für Kinder, ein Sportangebot für alle Menschen, bis ins hohe Alter wichtig. Auch soll der Badesee ein Treffpunkt für die Dorfbewohner sein.“

Zu den ersten Beschlüssen des neuen Vereins gehörte die Festlegung der Mitgliedsbeiträge. Auch hier herrschte schnell Einigkeit. Eine Familienmitgliedschaft kostet jährlich 50 Euro, Einzelpersonen bezahlen 30 Euro und Kinder/Jugendliche bis 21 Jahre 20 Euro. Eine Tagesmitgliedschaft, die zum einmaligen Schwimmvergnügen berechtigt beträgt für Erwachsene 4 Euro und für Kinder 2 Euro. Alle Mitglieder akzeptieren den Haftungsausschluss und die Sorgfaltspflicht für eigene und mitgebrachte Kinder. Da die Anlage unbeaufsichtigt ist, erfolgt der Zutritt mittels eines Chip, den jedes Mitglied erhält.

Mit der Übernahme durch den Verein entfällt die Pflicht der Badeaufsicht und genau diese hat Eggingen in der Vergangenheit große Sorgen bereitet. 2019 und 2021 konnte der Badesee erst später als gewöhnlich seine Pforten öffnen, weil es der Verwaltung vorher nicht gelungen ist, eine Badeaufsicht einzustellen. „Wir haben überregional gesucht und wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt und waren doch lange erfolglos“, erklärte Bürgermeister Karlheinz Gantert. In der Zukunft wird die Suche nicht einfacher werden und auch die Herausforderung, die eine öffentliche Badeanstalt für eine kleine Gemeinde bedeutet, wird immer mehr zu einem finanziellen Kraftakt, so dass dem Gemeindeoberhaupt jetzt eine große Sorge genommen wird. „Ich bin sehr froh dass der Badesee und die schöne Anlage bestehen bleiben. Auf die Unterstützung der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderates kann der Verein Badesee Eggingen weiterhin zählen.“ Als eine Win-Win-Situation bezeichnet er das gesamte Projekt und dankte allen, die sich dafür engagiert hatten, ganz besonders seinem Stellvertreter und Gemeinderat Holger Kostenbader, der nicht nur 2019 die Idee entwickelte, sondern den Weg bis zur Vereinsgründung tatkräftig mitgestaltet hatte.