von Yvonne Würth

Im Jahr 2021 sind für die Stadt Stühlingen die Corona-Pandemie und das Hochwasser in Grimmelshofen im Vordergrund gestanden. Trotzdem gab es auch Positives.

Pandemie und Klimawandel: Auf der Negativ-Seite des Jahresrückblicks sind die Pandemie und Auswirkungen des Klimawandels festzuhalten. Im Kampf gegen Corona hat die Stadtverwaltung ab Januar die Bürger unterstützt und beispielsweise Hilfe für Senioren bei der Anmeldung zum Impfen angeboten. Bei Impfaktionen für Senioren im Landkreis in Bonndorf ab März wurden alle über 80-Jährigen der Gemeinden Stühlingen, Eggingen, Bonndorf, Grafenhausen, Ühlingen-Birkendorf und Wutach von ihren Bürgermeistern begleitet. Nach den Weihnachtsferien 2020/2021 wurde eine Notbetreuung an Schulen und Kindertageseinrichtungen geschaffen während des Lockdowns bis Mitte April. Im Februar standen erstmals Schnelltests für Lehrer und Erzieher zur Verfügung.

Das dritte Testzentrum wurde Mitte Dezember eröffnet. Von links: Michelle Schmidt, Leiterin Teststelle Stühlingen, Christian Aresu, Betreiber der drei Teststellen und Leiter Teststelle Jestetten, Patrizio Deplano, Leiter Teststelle Kadelburg, Stühlingens Hauptamtsleiter Andreas Mosmann und Kerstin Zeller vom Ordnungsamt. | Bild: Yvonne Würth

Mit der Eröffnung der Teststation in der Hauptstraße 12 von März bis Juni und dem Schnelltestzentrum beim dm-Drogeriemarkt Stühlingen vom April bis Juli konnten sich alle Bürger regelmäßig und kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Gudrun Schirmer kam am 7. April in den Genuss der ersten Impfdosis, zwei Arztpraxen impfen seither regelmäßig. Aktionen während des Lockdowns, wie die Briefe von Realschülern für die Bewohner des Pflegeheims, fanden nach wie vor statt. Künstler Christian Pflanzl erstellte im Februar eine Corona-Karikatur und stellte sie provokativ mitten auf die Hauptstraße, ganz coronakonform, ohne Vorankündigung, während einer Zeit, in der kein Verkehr herrschte.

Der Klimawandel machte sich in Stühlingen gleich doppelt bemerkbar: Am Abend des 15. Juli floss nach Starkregen der unscheinbare Mühlibach durchs Dorf, in mehreren Bereichen gab es Hochwasser, 15 Familien erlitten teilweise große Schäden an ihren Häusern und Wohnungen. Eine große Solidarität durch Spenden folgte, bis hin zu den Erstkommunionkindern.

Eine große Pflanzaktion unternahm der Schwarzwaldverein Stühlingen beim Naturschutzgebiet Lindenberg-Spießenberg. Die Helfer haben mit 600 der geplanten 1400 Bäume einen freiwilligen Beitrag zum Naturschutz geleistet. | Bild: Yvonne Würth

Nach Trockenheit, Sturm und Borkenkäferbefall wurde ein Konzept für das Naturschutzgebiet Lindenberg-Spießenberg erstellt. Der Schwarzwaldverein Stühlingen pflanzte 600 der 1400 geplanten Bäume, um den Erhalt der Orchideenbestände auch für kommende Generationen zu sichern. Nach den Hagelschäden im Juni hat Landwirt Wilfried Kaiser aus der Not eine Tugend gemacht. Die Hälfte seiner angebauten Flächen war zerstört worden, mit der Pflanzung von schnell wachsendem glutenfreiem Buchweizen als Ersatzfrucht gewann er ein wertvolles Lebensmittel.

Feuerwehr: Abteilungskommandant Kay Böthling wurde in Eberfingen für weitere fünf Jahre gewählt. Einen Wechsel gab es in Wangen, nach 16 Jahren gab Abteilungskommandant Ingo Neukum sein Amt an Daniel Blattert ab.

Neuwahlen gab es 2021 bei der Feuerwehrabteilung Wangen. Nach 16 Jahren in der Abteilungsleitung verabschiedete sich Ingo Neukum (vorn, von links), er wurde für Rolf Kehl Gerätewart. Neu gewählt für fünf Jahre wurden Abteilungskommandant Daniel Blattert und der stellvertretende Abteilungskommandant Bernd Otteny sowie Abteilungsausschuss Sebastian Zeidler und Beisitzer Roy Preiser (stehend, von links), Schriftführer Albert Zoller, Beisitzer Matthias Wiesmann und Kassierer Alexander Wiesmann. | Bild: Yvonne Würth

Jahrestage und Preisträger: Im vergangenen Jahr gab es seit 140 Jahren eine Kinderbetreuung in Stühlingen, angeregt durch die Großherzogin Luise von Baden. Seine goldene Primiz nach 51 Jahren feierte Pfarrer i.R. Bernd Zimmermann, der mit 80 Jahren immer noch mit Leib und Seele Priester ist. Robert Schalk, Träger der Ehrenplakette der Stadt Stühlingen und Ehrendirigent des MV Weizen, blickte auf 70 Jahre aktives Musizieren zurück. Dafür gab es die Ehrennadel in Gold mit Diamant des BDB (Bund Deutscher Blasmusikverbände). Ernst Gubler aus Wangen wurde im November 100 Jahre alt. 25 Jahre ökumenisches Frauenfrühstück wurde mit zwei Gottesdiensten und fliegenden Luftballons gefeiert.

Ein Gruppenbild gab es 2021 zur Goldenen Primiz von Pfarrer i.R. Bernd Zimmermann. Die Messe zelebriert und unterstützt hatten sechs Geistliche: Pfarrer i.R. Bernd Zimmermann, Pfarrer Florian Werner, Pater Michael Heinz, Diakon Markus Flaisch, Bruder Thomas Schied und Pfarrer i.R. Karl Boll. Die Jubelmesse, wie die Messe eines katholischen Geistlichen zu seinem goldenen Priesterjubiläum nach mindestens 50 Jahren genannt wird, wurde mit vielen persönlichen Gästen aus seiner beruflichen (Konstanz) und privaten (Stühlingen) Heimat gefeiert, dazu gab es besonders ansprechende musikalische Umrahmung des Kirchenchors Stühlingen und einem Überraschungs-Ständchen der Mühlbach-Musikanten. | Bild: Yvonne Würth

Zehn Jahre Bildungspartnerschaft der Realschule Stühlingen mit Hectronic und Dunkermotoren, kurz HeDu, in Bonndorf wurde mit einem großzügigen Geschenk gefeiert. Adelbert Mayer, Träger der Ehrenplakette der Stadt Stühlingen, wurde im Juli für 25 Jahre als Mesner geehrt. Dass ausgerechnet zum Jubiläum 150 Jahre Narrenverein in Stühlingen Lockdown herrschte, war schwer für alle Narren. Die Hungrigen Stühlinger sorgten für Ersatzangebote hinter Glas, vor dem Bildschirm und hofften auf die Fasnacht 2022.

Erfolge und Neuerungen: Die erst 13-jährige Lena Sadrina hat die Auszeit während des Lockdowns genutzt und viel trainiert. Bei den Schweizer Jugendmeisterschaften im Tischtennis wurde sie dreifache Schweizer Meisterin im September und erzielte dreimal Gold im November. Jessica Paulsen, 24-jährige Musherin aus Weizen, holte sich den Meistertitel bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft in Leipa im November.

Die erst 13-jährige Schülerin Lena Sadrina (Zweite von links) gehört zu den Gewinnern des Jahrs 2021 in Stühlingen. Nachdem sie im September dreimal den Titel Schweizer Meisterin im Tischtennis geholt hatte, erzielte sie im November drei Goldmedaillen. | Bild: Privat

Eingeweiht wurde das neue Gemeindehaus Wangen, für das neue Rathaus Stühlingen fand ein Architekturwettbewerb statt. Je ein Defibrillator hängt seit 2021 in der Sparkasse in Stühlingen und im Generationenhaus in Mauchen. Private Spender, der DRK-Ortsverein Stühlingen und der Lions Club Waldshut machten dies möglich. Dass Tiere aus Stühlingen künftig im Tierheim Löffingen untergebracht werden, regelt die Kooperationsvereinbarung vom Juni. Beim ersten städtischen Benefizlauf mit Initiator und Organisator Andy Apruzzese kamen trotz Lockdown 3542 Euro zusammen.