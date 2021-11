Geplant und umgesetzt wurde das Projekt in Kooperation des Kantons Schaffhausen mit dem Regierungspräsidium Freiburg. Stolz konnten nun Schaffhausens Regierungsrat Martin Kessler und die Präsidentin des Freiburger Regierungspräsidiums, Bärbel Schäfer, am Freitagnachmittag den Abschluss der Maßnahme mit geladenen Gästen aus Politik, Natur- und Umweltschutz feiern. Beide sprachen bei diesem Anlass von „einem besonderen Tag“.

Rückbau der Begradigung

Auf Schweizer Seite wurde die Rückführung der Wutach von einem begradigten Fluss in ein Gewässer bereits 2014 abgeschlossen. Es entstand ein Naturschutzgebiet mit künstlich angelegten Seitenarmen und Biotopen. Kessler erinnerte daran, dass am 23. November 1904 die vier Jahrzehnte dauernde Begradigung des Flusslaufs abgeschlossen wurde.

Bilaterale Beziehung Der Kanton Schaffhausen und das Land Baden-Württemberg pflegen seit vielen Jahren enge Beziehungen. Dazu gehören Kontakte mit Vertretungen der angrenzenden Gemeinden, Landkreise und Regierungspräsidien. Regelmäßigen Austausch gibt es bei Verkehrsprojekten wie dem Ausbau der Gäubahn und der Elektrifizierung der Hochrheinstrecke oder beim Betrieb der regional grenzüberschreitenden Bahn- und Busstrecken. (Quelle: Kanton Schaffhausen). Bei der Renaturierung der Wutach gab es nun eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Kanton Schaffhausen und dem Regierungspräsidium Freiburg.

Für die Renaturierung des Flusslaufs wurden 16 Jahre gebraucht. „Dies zeigt, wie komplex dieses Projekt ist!“. Es sei phantastisch, was nun in 513 Tagen auf deutscher Seite geschaffen wurde. Während auf Schweizer Seite die Tenger-Stifung elf Hektar Grundstücke aufkaufte und damit den Grundstein für die Maßnahme legte, mussten auf der anderen Seite der Grenze teils langwierige Verhandlungen mit Grundstücksbesitzern geführt werden, sagte Martin Kessler. Mit viel Herzblut sei ein lebendiger Wildfluss entstanden, der Tieren, Pflanzen und dem Menschen auf beiden Seiten der Grenze Erholungsraum biete.

Projektbeginn Der Kanton Schaffhausen und das Land Baden-Württemberg vereinbarten die Renaturierung der Wutach an den Ortsgrenzen von Schleitheim (Schweiz) Stühlingen. Die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz verläuft in der Flussmitte. Die Wutach wurde auf einer Strecke von etwa 1,8 Kilometern in eine Auenlandschaft zurückgeführt. Auf Schweizer Seite wurde die bauliche Umsetzung von 2010 bis 1014 realisiert. Vor einem Jahr rollten zwischen der B 314 bei Weizen und dem Stühlinger Sportplatz die Bagger an. Dem Grenzfluss wurde hier mehr Raum zur Entfaltung gegeben, das Flussbett auf bis zu 160 Meter verbreitert. Auf deutscher Seite hatte das Regierungspräsidium Freiburg die Projektleitung. Die Gesamtkosten liegen bei rund 2,6 Millionen Euro, etwa 1,5 Millionen wurden hiervon auf deutscher Seite investiert.

Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer betonte, dass die umfangreiche Renaturierung drei Ziele verfolgt habe: Hochwasserschutz, eine ökologische Aufwertung und ein Naturerlebnis für Menschen zu schaffen. Mit dem Abschluss der Maßnahmen auf deutscher und Schweizer Seite sei ein Gewinn und eine Aufwertung der Flusslandschaft entstanden.

Obwohl die Arbeiten zur Renaturierung der Wutach noch nicht gänzlich abgeschlossen sind, wird schon jetzt deutlich, dass hier ein kleines Paradies entstehen wird. | Bild: Gerald Edinger

Das Flussbett auf bis zu 160 Meter verbreitert. Damit sollen Spitzen bei Hochwasser gebrochen werden: „Das kommt allen Menschen flussabwärts zugute“, betonte die Regierungspräsidentin. Nach rund einjähriger Bauzeit sei ein natürliches Gewässer geschaffen worden, das Rückzugsräume für viele Arten von Tieren und Pflanzen biete.

Noch stehen Bagger am Ufer der Wutach. Doch schon bald sind die Arbeiten zur Renaturierung des Flusses abgeschlossen. Dann wird der 1,8 Kilometer lange Streifen der Natur überlassen. | Bild: Gerald Edinger

„Die Wutach wurde aus ihrem Korsett befreit und aus dem Grenzfluss wurde ein Fluss ohne Grenzen! Hier wurde zudem ein Naherholungsgebiet und ein Ort der Begegnung geschaffen.“ Bärbel Schäfer bezeichnete dieses neu geschaffene Naturjuwel als „Klein Kanada“. Ihr Dank galt allen Beteiligten, die zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben.

Reibungslose Kooperation

Als „pragmatisch“ bezeichnete Landrat Martin Kistler die Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium Freiburg, das die Fäden bei diesem Projekt in Händen hielt. Kistler lobte außerdem die reibungslose Kooperation mit den zuständigen Stellen auf der anderen Seite der Wutach. „Ich bin stolz darauf, dieses komplexe Vorhaben fristgerecht abzuschließen!“ Der Fluss habe hier eine Aufwertung erfahren.

Ziele der Renaturierung Ziele der Renaturierung waren neben dem Hochwasserschutz vor allem die Schaffung von Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Der Biber fühlt sich bereits heimisch. Diese neu geschaffene Auenlandschaft soll auch als Erholungsraum für Menschen dienen. Entlang des Flusses verläuft ein Teil des 240 Kilometer langen Südschwarzwald-Radwegs. Wichtig für den Schwarzwaldverein Stühlingen: Hier verläuft der Einstieg zum zertifizierten Schluchtensteig. Schon jetzt ist erkennbar, dass der Wanderweg zum großen Teil entlang des Flussbetts und nicht auf dem Radweg verlaufen wird.

In Zeiten des Klimawandels sein klar, dass alles mit allem zusammenhänge, deshalb sei diese Maßnahme sehr vorbildlich. Mit einem Zitat des ehemaligen Bundesrats Adolf Ogi schloss Martin Kistler seinen Redebeitrag: „Freude herrscht!“ Für Stühlingens stellvertretende Bürgermeisterin Marianne Würth bekomme die Wutach mit dieser Maßnahme ein Stück Identität zurück. „Es ist ein Geschenk für die Stadt, von dem die Menschen auf beiden Seiten des Flusses etwas haben!“ Schleitheims Gemeindepräsident Urs Fischer bezeichnete sich als Naturliebhaber, der während der Arbeiten feststellte, wie schnell die Landschaft ihr Gesicht verändere. „Hier wurde etwas Wertvolles geschaffen.“ Man könne auf der einen Seite hinauf und auf der anderen Seite am Fluss hinunterlaufen. „Ein Grenzfluss kann eben auch verbinden!“