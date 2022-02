von Yvonne Würth

In eingeschränktem Maße findet in Stühlingen Fasnacht statt. Die Hohenlupfenwächter starten als Untergruppe der Narrenzunft Hungrige Stühlinger neu. Maske und Häs werden gerade erstellt, am Schmutzigen Donnerstag möchte die Gruppe um Ronny Lizureck die Hohenlupfenwächter vorstellen. Holzschnitzer Simon Stiegeler und seine Frau Lilian Stiegeler aus Grafenhausen stellen die Maske vor.

Video: Yvonne Würth

Video: Yvonne Würth

So sieht die Planung bis jetzt aus Vorbehaltlich der weiteren Covid-19 Entwicklung und der gesetzlichen Vorschriften planen die Hungrigen Stühlinger eine gemäßigte Fasnacht. „Vormittags ist gemeinsamer Besuch im Kinderland Hohenlupfen und Schülerbefreiung am Schmutzige Dunnschdig“, erklärt der Vorsitzende Daniel Fechtig. Dafür sollen sich die Mitglieder bei ihm oder Frank Geng anmelden. Am Schmutzigen Donnerstag, 24. Februar, ist ab 13.11 Uhr Eröffnung des eingegrenzten Brauchtum-Areals im Städtle beim Rathaus Stühlingen. Es gibt eine Einlasskontrolle, (2G), nur Geimpfte und Genesene können in das Areal, außerdem herrscht FFP2-Maskenpflicht. Um 14.11 Uhr soll der Bürgermeister Joachim Burger über die närrischen Tage bis Aschermittwoch abgesetzt werden. Die 16 Zäche stellen den Narrenbaum, anschließend wird er für einen guten Zweck versteigert. Für das leibliche Wohl gibt es einen Verpflegungsstand. Am Fasnetmendig, 28. Februar, möchten die Narren die örtliche Gastronomie besuchen. Am Fasnetszieschdig, 1. März, ist abends Kehrausball, die traditionelle Geldbeutelwäsche am Städtle-Brunnen ist am Aschermittwoch um 17 Uhr. Auch das Fasnetfüür wird abgebrannt: „Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen ohne Besucher. Bitte genießt das Fasnetfüür von Zuhause aus“, bittet Zunftmeister Daniel Fechtig.

Neue Gruppe gründet sich

Die Hohenlupfenwächter, eine neue Untergruppe der Hungrigen Stühlinger: Für Ronny Lizureck, bekennender Fasnachtler, wurde es an der Zeit für eine neue Gruppe: „Schon vor 15 Jahren wollten wir etwas Neues machen. Ein wenig moderner, was die Jungen anspricht. Aber der Hauptgrund ist, weil wir Bock drauf haben. Und damit wir die Fasnacht frischer gestalten können.“

Fasnacht mit langer Tradition

In Stühlingen wird seit nachweisbar 1739 Fasnacht gemacht. Zum Hauptverein Narrenzunft Hungrige Stühlinger (1953) gesellten sich etliche sehr erfolgreiche Untergruppen, die Röllimusik (1962), die Narrenwecker (1970), die Bändelufhänger (1974), die 16 Zäche (1993).

Klettgau Die Retter der Dorffasnacht: Wie die „Rebfüddle“ Erzingen wieder Leben in die Narrenzeit brachten Das könnte Sie auch interessieren

Neulinge stets willkommen

Der Vorstand der Hungrigen habe sich bereits sehr erfreut über die Idee gezeigt. Als Zeichen der Zusammengehörigkeit wollen die Hohenlupfenwächter ebenfalls eine „Saublottere“, eine getrocknete Schweineblase am Stöckchen, mitführen und bei den Veranstaltungen parallel zu den Hungrigen mit dabei sein. „Wir müssen erst einmal schauen, wie es ankommt. Die Leute müssen uns erst sehen.“

Neben Ronny Lizureck möchten sich auch Thomas Brunk, Sandrine Brunk sowie Katharina von Orlikowski und Sandy von Orlikowski als Hohenlupfenwächter an Fasnacht ins Häs schlüpfen. „Neulinge sind willkommen und Interessenten dürfen sich gerne melden.“

Ronny Lizureck aus Stühlingen möchte mit den Hohenlupfenwächtern neuen Wind in die Stühlinger Fasnacht bringen. | Bild: privat

Eine alte Sage als Ausgangspunkt

Die Idee des Hohenlupfenwächters entstammt einer alten Sage. Diese ist nachzulesen bei Gustav Häusler: „Stühlingen, Vergangenheit und Gegenwart“ und besteht lediglich aus drei Sätzen: „Unter dem Stühlinger Schloss, im Berginnern, liegt ein See von unergründlicher Tiefe. Als er einst ausbrechen wollte, verstopfte ein Kapuziner das Loch mit seiner Kapuze. Wenn diese aber eines Tages verfault ist und dadurch das Loch frei wird, schwemmt der See alle Dörfer des Tales hinweg.“

Lauchringen Die Schwanenmüller und Räbenheimer wollen nicht aufgeben: So werden die närrischen Tage in Lauchringen Das könnte Sie auch interessieren

Aus dieser Sage entwickelten Ronny Lizureck und sein Team die Idee: „Wir reden von einer Gestalt, welche die Kapuze wegnehmen will, damit der See überflutet. Wir passen auf, dass nichts passiert.“ Der Hohenlupfenwächter kommt im blau-grauen Gewand daher. Blau gehört zum Stühlinger Wappen, grau ist zeitlos. „Wir wollten das Gesicht in Richtung schaurig, ein bisschen klassisch sollte es trotzdem bleiben. Kein Krampusch, wie in Österreich.“

Geschnitzte Masken: alles Handarbeit

Mit einer Skizze der Maske in der Hand und den Ideen im Kopf hatte die Gruppe den Holzschnitzer Simon Stiegeler in Grafenhausen besucht: „Wir hatten selber rumskizziert. Simon Stiegeler hat eine Zeichnung gemacht, da waren wir gleich begeistert. Es ist recht einfach bei ihm, man sagt, was man vorhat, und er bringt es auf den Punkt.“

Holzbildhauer Simon Stiegeler aus Grafenhausen nimmt sich auch für neue Fasnachtsmasken gerne Zeit, aktuell betreut er um die 150 Gruppen. In der Hand hält er eine der fünf Masken des Hohenlupfenwächters, die von ihm kreiert und gefertigt wurden nach Ideen der Stühlinger Narren. | Bild: Yvonne Würth

Simon Stiegeler schnitzt für 150 Gruppen die Masken, jährlich kommen bis zu 15 Gruppen neu dazu: „Im Enthusiasmus der Fasnacht ab dem 6. Januar entstehen die Ideen, eine neue Gruppe zu gründen“, erklärt er beim Fototermin des Südkurier. Trotz des Lockdowns hatten sich dieses Jahr bereits sechs neue Gruppen bei ihm gemeldet und angefragt.

Die Maske der Hohenlupfenwächter erhält in der Holzbildhauer-Werkstatt von Simon und Liliane Stiegeler (hier im Bild) den letzten Schliff. Die Hohenlupfenwächter sind eine neue Untergruppe der Narrenzunft Hungrige Stühlinger und planen am Schmutzigen Donnerstag in Erscheinung zu treten, sofern die Arbeiten am Kostüm bis dann abgeschlossen sind. | Bild: Yvonne Würth

Trotz der Belastung zwischen September und dem Schmutzigen Donnerstag, wo er regelmäßig abends noch an den Masken arbeiten muss, möchte er keine Gruppe abweisen. Das Schnitzen eines Prototyps dauert etwa zwei Tage, je Maske ein Tag.

Wutach Bei der Fasnacht 2022 setzt der Wutacher Elfer auf die Kreativität der Bevölkerung Das könnte Sie auch interessieren

„Es ist alles Handarbeit, da kann nichts rationalisiert werden“, so Stiegeler. Für die Bemalung ist seine Frau Lilian Stiegeler zuständig. Obwohl die Maske der Hohenlupfenwächter einfach aussieht, werden hier mehrere Schichten mit Acrylfarbe aufgetragen. Dies dauert pro Maske vier bis sechs Stunden. Im Anschluss wird die Farbe mit Klarlack fixiert, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.

Unter Zeitdruck

Die erste Näherin ist abgesprungen, erst kürzlich konnte eine weitere Näherin angefragt werden. Nachdem der Stoff besorgt wurde, arbeitet diese aktuell an den fünf Kostümen. Ob diese bis zum Schmutzigen Donnerstag fertig werden, bezweifeln die Hohenlupfen-Wächter. „Schön wäre es allerdings schon“, so Ronny Lizureck.

Ronny Lizureck hat mit seiner Gruppe ein Kostüm als Muster anfertigen lassen. So sieht der Hohenlupfenwächter der Hungrigen Stühlinger aus. Der Sage nach bewacht er tief im Inneren des Stühlinger Schlossbergs einen großen, unterirdischen See. Dort hatte einst ein Kapuzinermönch mit einem Stück seiner Kleidung ein Loch gestopft. Sobald es verrottet ist, überschwemmt der See sämtliche Dörfer unterhalb des Schlossbergs. | Bild: Privat

Wie die „Hungrigen“ zum Namen kamen

Der Sage nach stürmten die Bauern während des Bauernkrieges 1524 das Kloster St. Blasien. Während es die Bettmaringer in den gut gefüllten Klosterkeller und zu den Weinfässern zog, aßen die Stühlinger sämtliche Küchenvorräte leer und wurden später von den Bettmaringern als „Hungrige“ beschimpft. Die Narrenzunft Hungrige Stühlinger hat über 300 Mitglieder, Zunftmeister Daniel Fechtig ist zu erreichen unter webmaster@hungrige-stuehlinger.de. Ronny Lizureck ist Ansprechpartner der Hohenlupfenwächter. Er ist zu erreichen per E-Mail (ronny.lizureck@web.de) und Telefon 0176/60 94 76 84.

Fasnacht 2022: Was findet statt und was fällt aus?

Waldshut und Tiengen: Heringsessen, Hoorige Mess und Fasnachtsverbrennung? Was findet an der Fasnacht in Waldshut und Tiengen 2022 überhaupt statt?

Bad Säckingen: Narrenspiegel, Wäldertag oder Wiiberfasnacht: Coronakonform und im Rahmen der Möglichkeiten

Laufenburg: Von Tschättermusik bis Böögverbrennung: Die Termine für die großen Veranstaltungen an der Fasnacht 2022 in Laufenburg

Bonndorf: Narrensprung, Hemdglunker oder Kinderfasnet? Wie wird die Fasnet 2022 in Bonndorf gefeiert?

Basel/Rheinfelden/Wiesental: Morgestraich, Zunftabende, Schnitzelbangg? Wie wird die Fasnacht 2022 im Wiesental und in Basel gefeiert?

Stühlingen/Wutachtal: Fasnacht in Zeiten von Omikron: Was die Narrenvereine im Wutachtal planen.

Küssaberg, Klettgau, Hohentengen, Jestetten, Lottstetten und Dettighofen: So wollen die Narren im östlichen Landkreis Fasnacht feiern.

Lauchringen: Gute Nachrichten für die Narren: So soll die Fasnacht in Lauchringen werden..

Rheinfelden/CH: Guggenplatzkonzert und Umzug: In Rheinfelden/CH wird doch Fasnacht gefeiert.