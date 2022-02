von Eva Baumgartner

„Ein Narr ist ein durch und durch positiver Mensch, so einfach ist das“, erklärt der Vorsitzende des Erzinger Fasnachtsvereines Rebfüdle Jens Griesser. Das scheint auch die Philosophie des Vereines zu sein, denn anders ist nicht zu erklären, wie ein noch verhältnismäßig junger Verein derart viel erreichen kann.

Auch wenn zum zweiten Mal die Zeit der Narren wiederum ins Wasser fällt, zeichnet sich doch ein Licht am Ende des Tunnels ab, vorsichtiger Optimismus ist angesagt und bekanntermaßen kann dies nicht schaden.

Dennoch – die Erzinger Rebfüdle waren besonders schwer gebeutelt, wäre doch im vergangenen Jahr das erste große Jubiläum, das 25-jährige Bestehen, fällig gewesen.

Auch wenn erneut keine Fasnacht 2022 stattfinden kann, auf die Fasnachtsdeko wird auch dieses Jahr nicht verzichtet. | Bild: Eva Baumgartner

Der Fasnachtsverein Rebfüdle Im Oktober 1996 wurde der Fasnachtsverein Rebfüdle in Erzingen gegründet. Erste Vorsitzende war von 1996 bis 1998 Regina Dreher, ihr folgte Gabi Indlekofer. Sie wurde nach zehn Jahren Amtszeit 2008 von Jens Griesser abgelöst. Zweite Vorsitzende ist Romina Lentisco, In den zweieinhalb Jahrzehnten des Bestehens belebten die Rebfüdle die Erzinger Fasnacht mit vielen Neuerungen: Nachtumzug, Narrenmesse Narrenzeitung, Narrengericht und anderes mehr. Bereits zwei große Narrentreffen der Kleggau Narrenvereinigung im Jahr 2002 und 2014 hat der Fasnachtsverein in Erzingen ausgerichtet. Der Verein zählt aktuell 250 Mitglieder, davon sind 35 Masken- und Hästräger.

Retter der Erzinger Dorffasnacht

Mit der Gründung im Oktober 1996 haben die Rebfüdle einen fulminanten Start hingelegt, die Erzinger Dorffanacht wieder zum Leben erweckt, denn außer am schmutzigen Donnerstag sowie der Miniplayback Show für Kinder am Samstag, organisiert von der Erzinger Narrengesellschaft, war nicht mehr viel los.

Der schmutzige Dunschdig mischt auch das Klettgauer Rathaus mit Belegschaft auf. | Bild: Eva Baumgartner

Die vormals üblichen Bälle wie Preismaskenball oder Hexenball holten nur noch wenige hinter dem Ofen hervor, sodass sie eingestellt wurden. Auch das Handwerkervesper am Fasnachtsmontag, veranstaltet von der Erzinger Vereinsgemeinschaft, sollte auch in andere Hände übergeben werden.

26 Narren tun sich zusammen

Glücklicherweise fanden sich dann 26 Frauen und Männer zusammen und gründeten 1996 die Rebfüdle, sie waren so gesehen die Retter der Erzinger Dorffasnacht. In den zweieinhalb Jahrzehnten, das kann sie sich dieser Verein zugute schreiben, krempelte er vieles um: altbewährte Bräuche wurden wiederbelebt und mit neuen Ideen aufgemischt.

Beim Nachtumzug in Erzingen. | Bild: Eva Baumgartner

Besonders der Auftakt und ein Hauptkampftag der Narren im Dorf, der schmutzige Donnerstag, wurde enorm wiederbelebt: Wecken mit der Plauschmusik, große Schließung der Schulen, Kindergärten und des Rathauses, Narrengericht mit Mehlsuppenessen, Hemdglunkerumzug und Kinderspeisung et cetera.

Der schmutzige Dunschdig mischt auch das Klettgauer Rathaus mit Belegschaft auf. | Bild: Eva Baumgartner

Ein neues Erscheinungsbild musste her

„Wir sind damals mit großen Schritten gestartet“, erklärt Vorsitzender Griesser und blättert in der Vereinsgeschichte zurück: Das gemeinsame Erscheinungsbild wurde schnell in Angriff genommen, das Häs mit Blauburgundertraube und der knorrigen Rebfüdle-Maske, repräsentiert die Erzinger Fasnacht als auch die Weinbaugemeinde.

Narrentreffen 2002 als Kraftakt

Der Aufnahme in die Kleggau Narrenvereinigung folgte das erstmalige Ausrichten des großen Narrentreffens 2002 unter schwersten Bedingungen.

„Es war nichts vorhanden: keinerlei Erfahrung beim Durchführen einer solchen Großveranstaltung, keinerlei Materialien wie Straßendeko, hinzu kam schlechtes Wetter und mit den drei Währungen, der noch gültigen D-Mark, dem Euro und dem Franken, war es auch nicht leichter – ein einziger Kraftakt“, erinnert er sich. Kaum war das geschafft, kam im Folgejahr 2003 der Erzinger Nachtumzug mit Festmeile und Freinacht dazu. Er zählt zu den absoluten Höhepunkten.

Nachtumzüge als Großveranstaltungen

„Ihn jedes Jahr auszurichten ist eine Heidenarbeit bereits viele Monate zuvor, der Aufwand ist der eines kleinen Narrentreffens“, betont Griesser. Denn hinter den Kulissen will alles für eine Großveranstaltung mit ihren vielfältigen Auflagen organisiert sein, wenn Scharen von Besuchern aus der Region, die vielen Narrengruppen und Guggenmusiken die Nacht zum Tag machen.

Die Rebfüdle beim traditionellen Nachtumzug in Erzingen. | Bild: Eva Baumgartner

„Mittlerweile haben wir den Umzug auf maximal 35 Gruppen beschränkt, um die Festmeile nicht zu sprengen und um eine schöne Straßenfasnacht zu zelebrieren“, so Griesser.

Beim Nachtumzug in Erzingen. | Bild: Eva Baumgartner

In der kurzen und heftigen Fasnachtszeit sind die Rebfüdle bei weitem nicht nur im Dorf präsent, sondern auch bei Umzügen in den Orteilen, in der weiteren Region sowie der benachbarten Schweiz repräsentiert die Maskengruppe ihre Heimatgemeinde.

Beim Nachtumzug in Erzingen. | Bild: Eva Baumgartner

Auch außerhalb der Fasnachtszeit aktiv

Nach der anstrengenden fünften Jahreszeit sollte, möchte man meinen, eigentlich Ruhe einkehren. Doch für die Rebfüdle gibt es immer was zu tun. „Neben der Pflege von Tradition und Brauchtum wollen wir auch am weiteren gesellschaftlichen Leben der Gemeinde teilnehmen“, betont Jens Griesser.

Das Rebfüdle Narrengericht ist für seine gnadenlose Urteile berüchtigt. | Bild: Eva Baumgartner

So packen die Mitglieder auch bei vielen Anlässen wie beispielsweise dem Winzerfest und anderen mehr mit an.

