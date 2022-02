von Herbert Schnäbele

Vor der zweiten schwierigen Fasnachtssaison stehen auch die beiden Narrenvereine Räbenheim Oberlauchringen und Schwanenmühle Unterlauchringen. Besonders hart getroffen hat es die Räbenheimer, die am vergangenen Wochenende ihr 111-jähriges Bestehen mit einem großen Narrentreffen feiern wollten, was wegen Corona aber abgesagt werden musste.

Durch die einschränkenden Corona-Vorschriften sei es für die Narrenvereine unmöglich, einen Narrenfahrplan zu erstellen, erklären übereinstimmend der Narrenvizepräsident der Räbenheimer, Hermann Pfau, und Klaus Spitznagel, Narrenpräsident des Narrenvereins Schwanenmühle.

„Es ist für uns sehr schwer, bei den pandemiebedingten Vorschriften die Brauchtumspflege am Leben zu erhalten“, bedauert Hermann Pfau. Hallenveranstaltungen und Fasnachtsumzüge seien generell untersagt. Die Vorgaben für sonstige Veranstaltungen im Freien mit begrenzten Personenzahlen seien so aufwendig, dass dies nicht zu bewältigen sei, erklärt der Narrenvizepräsident.

Humorvoll und routiniert wird Narren-Vizepräsident Herrmann Pfau durch den digitalen Bunten Abend es Narrenvereins Räbenheim führen, wie hier 2021. | Bild: Herbert Schnäbele

Dennoch wollen die Narrenvereine mit kleinen Aktionen die Fasnacht am Leben erhalten. Beide Vereine wollen eine Narrenzeitung herauszugeben, wobei der Verkauf in Oberlauchringen bereits am kommenden Samstag beginnt. Am Schmutzigen Donnerstag werden in beiden Ortsteilen die Narrenmusiken die Bevölkerung wecken und anschließend Schulen und Kindergärten befreien. Dazu sollen die Kinder gruppenweise ins Freie kommen, wo sie von kleinen Abordnungen der Narrenvereine mit dem Brauchtum vertraut gemacht werden.

Die Narrenvereine und ihre Tradition Narrenverein Räbenheim Der Narrenverein Räbenheim Oberlauchringen wurde am 11. Februar 1911von zwölf Initiatoren im damaligen Gasthof „Hirschen“ mit 37 Mitgliedern gegründet. Dem jungen Verein wurde eine Art „Richtlinie zur Pflege der Dorfnarretei“ in die Wiege gelegt. Der Verein mit einer bewegten Geschichte umfasst heute 140 aktive Mitglieder mit mehreren Untergliederungen wie Elferrat, Aktive, Rote und Grüne Garde, Minigarde, Sämänner, Räbenwieber, Räbensäcke und dem Musikverein Oberlauchringen als Narrenmusik. Tobias Weissenrieder ist seit 2009 der Narrenpräsident „Tobias der Erste vom Weißen Grund“. Bei der Fasnachtseröffnung 2019 wurde Lea Brockmann als Nachfolgerin von Verena Selbach zur Räbenkönigin ernannt. Ihr Namenszusatz lautet „Lea die Erste auf Augenhöhe“. Infos im Internet ( www.raebenhem.de ). Narrenverein Schwanenmühle Der Narrenverein Schwanenmühle wurde 1959 gegründet. Der Name Schwanenmühle steht für die enge Beziehung des Vereins mit der Gemeinde (Schwan im Gemeindewappen) und der Lauffenmühle (frühere Ölmühle). Nach dem 25-jährigen Bestehen wurde im Jahre 1994 erneut als Verbindung zur Lauffenmühle die Figur des Schwanenmüllers und der Schwanenmüllerin mit den freundlichen Holzmasken kreiert. Der Verein erhielt dadurch starken Auftrieb und zählt heute rund 100 aktive und 40 passive Mitglieder. Narrenpräsident seit 2020 ist Klaus Spitznagel. Der Verein feierte 2019 sein 60-jähriges Bestehen und richtete erfolgreich das 39. Kleggau-Narrentreffen aus. (hsc)

Der Narrenverein Schwanenmühle hat außerdem für die Kindergartenkinder ein fasnächtliches Malbuch kreiert, das die Kinder beim Anmalen mit der Fasnacht vertraut machen soll. Außerdem wird der Verein vom schmutzigen Donnerstag bis Fasnachtsmontag für Kinder eine kleine Rallye mit Wissensfragen über die Fastnacht veranstalten.

Die Machtübernahme am Rathaus mit dem gleichzeitigen Hissen der Narrenfahne kann nur durch eine kleine Abordnung der beiden Narrenvereine Räbenheim und Schwanenmühle zusammen mit einer kleinen Besetzung der beiden Narrenmusiken erfolgen.Bild: Herbert Schnäbele

Jedes teilnehmende Kind erhält ein Überraschungspaket mit einer Fasnachtsplakette. Federführend für die Rallye sind die Erzieher Tobias Schiemann und Anja Spitz vom Kindergarten Unterlauchringen. Dort haben die Kinder auch schon die Bäume vor dem Kindergarten mit traditionellen Fasnachtssprüchen fasnächtlich geschmückt.

Die Bewohner in beiden Ortsteilen werden animiert, als Ergänzung zum Fasnachtsschmuck in den Straßen ihre Häuser fasnächtlich zu schmücken. In Unterlauchringen soll das schönste geschmückte Haus prämiert werden. In Oberlauchringen ist der zweite digitale bunte Abend am Fastnachtssamstag der Höhepunkt.

Zur Machtübernahme am Rathaus und Hissen der Narrenfahne werden beide Narrenvereine nur mit einer kleinen Abordnung und einer kleinen Besetzung der jeweiligen Narrenmusik und ohne weiteres Publikum ihre Aufwartung machen. Sein 111-jähriges Bestehen will der Narrenverein Räbenheim am 9. Juli im Rahmen eines Bürgerfestes gebührend feiern.

