Omikron macht auch den Narren das Leben schwer. Da müssen große Veranstaltungen erneut aus dem Kalender gestrichen werden. Was genau stattfinden kann und was nicht, wissen die Zünfte noch nicht. Das hängt von der weiteren Entwicklung ab. Erste Aussichten gibt es aber.

Basel: „Drei scheenste Däg“ sollen irgendwie stattfinden

Vom 7. bis 9. März soll eigentlich die Basler Fasnacht stattfinden. Klar ist bereits, dass die Cortège, also die großen Umzüge am Montag- und Mittwochnachmittag abgesagt sind. Das hat das Basler Fasnachtscomité bereits beschlossen. Unklar ist aber, inwieweit der über die Region hinaus bekannte Basler Morgestraich stattfinden kann.

Die Basler Regierung will erst Anfang Februar über die Durchführung/Absage der Basler Fasnacht entscheiden. Das Comité geht aber bereits davon aus, dass diverse fasnächtliche Aktivitäten an den drei Tagen stattfinden können und auch, dass der Morgestraich sowie das dreitägige „Gässle“ der Cliquen stattfinden kann. Die genauen Abklärung dazu laufen aber noch.

Lörrach: Große Veranstaltungen im Sommer

Lörrach verschiebt einige seiner großen Veranstaltungen auf die Woche nach Pfingsten. Mit seinem Confetti-Sommer-Festival stößt die Narrengilde Lörrach aber auch auf viel Kritik.

Meinung Meinung: Konfetti im Sommer? Nein danke! von Verena Wehrle Das könnte Sie auch interessieren

Die traditionellen Veranstaltungen sollen aber im Februar stattfinden, dazu gehören das Narrenbaumstellen, die Narrenmesse am Fasnachtssonntag und der Dällerschlägg. „Der eigentliche Auftakt der Straßenfasnacht – der Hemliglunggi – muss komplett abgesagt werden“, erklärt Narrengildenmeister Jörg Rosskopf. „Für Corona-Zeiten ist diese Veranstaltung zu groß und aus Traditionsgründen nicht verschiebbar.“

Auch die Laufabende der Schnitzelbangg-Gruppen in verschiedenen Lokalitäten hat die Narrengilde abgesagt. Auch die geplante Vernissage der Bängg am 4. Februar im Burghof Lörrach ist abgesagt. Aber: Um die Bängg dennoch zu präsentieren, möchte die Narrengilde zwei Saalveranstaltungen mit den Vorgaben für Konzertaufführungen durchführen.

Am Freitag, 25. Februar, sind die Bängg im Gemeindehaus St. Fridolin in Lörrach-Stetten zu hören, am Fasnachtssamstag, 26. Februar, im großen Saal des Burghofs in Lörrach.

Hochrhein/Schweiz Narren im Fricktal zittern erneut: Fasnacht steht im Moment unter Vorbehalt Das könnte Sie auch interessieren

Rheinfelden: Fünfte Jahreszeit irgendwie sichtbar machen

„Unser Zunftabend und der Umzug sind bereits abgesagt“, erklärt Michael Birlin, Zunftmeister in Rheinfelden. „Dennoch wollen wir den Menschen zeigen, dass es die fünfte Jahrezeit auch in Rheinfelden gibt“, so Birlin weiter.

So möchte man den Narrenbaum stellen und mit kleinen Aktivitäten auf sich aufmerksam machen. „Was am Fasnachtssonntag passiert, kommt auf die weitere Entwickkung an.“

Die Ordensverleihung, bei der 220 verdiente Mitglieder der Narrenzunft Rheinfelden vom Verband Oberrheinischer Narrenzünfte (VON) geehrt werden sollen, soll im Frühjahr nachgeholt werden. Sie hätte eigentlich am 8. Januar stattfinden sollen.

Das sagt der VON-Narrenmeister Bis zum 2. Februar gilt die Alarmstufe 2. „Ab dem 2. Februar wird es eine neue Verordnung geben, diese wird für die Fasnacht maßgeblich sein“, sagt Klaus-Peter Klein, Narrenmeister des Verbands Oberrheinischer Narrenzünfte (VON). „Wir wissen nicht, was die Vereine machen können, man muss abwarten, was die Corona-Zahlen bringen“, so Klein. Dabei müsse jede Zunft für sich entscheiden, welche Möglichkeiten sie hat. Aktuell sei man aber in einer etwas besseren Situation als noch im letzten Jahr, da man einen größeren Spielraum habe auch kleinere Aktionen durchzuführen, meint Klein.

Zell im Wiesental: Hoffen auf kleine Veranstaltungen

Große Veranstaltungen und große Umzüge sollen auch in Zell, der Fasnachtshochburg im Wiesental, nicht stattfinden. „Wir wollen aber unser Brauchtum der Bevölkerung nahe bringen so gut es geht“, sagt Zunftmeister Peter Mauthe.

So hoffe man auf das traditionelle Altwiiber-Rennen oder die Fasnachtsverbrennung und konzentriere sich auf die Straßenfasnacht. „Unsere oberste Prämisse ist aber die Sicherheit“, betont Mauthe. Wie im vergangenen Jahr soll es aber auch dieses Jahre keinen Hürus geben. Und das hat es zuvor nie gegeben in der traditionellen Zeller Fasnacht.

Hürus Kai vo de Sägi im Jahr 2018. | Bild: Gabi Decker

Wir lassen die Fasnacht nicht ausfallen und machen das, was im Rahmen möglich ist“, erklärt Mauthe.

Wir aktualisieren diesen Artikel einmal in der Woche und halten Sie auf dem Laufenden.

Erinnern Sie sich?

Die Absage der Basler Fasnacht im Jahr 2020 war der erste große Einschnitt durch die Corona-Pandemie im gesellschaftlichen Leben in der Region:

Hochrhein/Schweiz Verbot von Großveranstaltungen in der Schweiz: Basler Fasnacht ist abgesagt Das könnte Sie auch interessieren

Fasnacht 2022: Was findet statt und was fällt aus?

Waldshut und Tiengen: Heringsessen, Hoorige Mess und Fasnachtsverbrennung? Was findet an der Fasnacht in Waldshut und Tiengen 2022 überhaupt statt?

Bad Säckingen: Narrenspiegel, Wäldertag oder Wiiberfasnacht: Coronakonform und im Rahmen der Möglichkeiten

Laufenburg: Von Tschättermusik bis Böögverbrennung: Ende Januar fällt die Entscheidung über die Termine für die großen Veranstaltungen an der Fasnacht 2022 in Laufenburg

Bonndorf: Narrensprung, Hemdglunker oder Kinderfasnet? Wie wird die Fasnet 2022 in Bonndorf gefeiert?