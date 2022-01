Östlicher Landkreis vor 4 Stunden

So wollen die Narren im östlichen Landkreis Fasnacht feiern: Wir geben einen Überblick, was geplant ist und worauf wir wohl auch dieses Jahr verzichten müssen

Lauchringen, Küssaberg, Klettgau, Hohentengen, Jestetten, Lottstetten und Dettighofen: Die Corona-Pandemie macht den Narren in der Region auch in diesem Jahr gehörig einen Strich durch die Rechnung. Viele Veranstaltungen, vor allem Großevents und Bunte Abende sind bereits gestrichen. Was ansonsten möglich sein wird und was nicht, entscheidet sich in den kommenden Tagen. Wir geben einen Überblick.