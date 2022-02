von Valentin Zumsteg

Das sind gute Nachrichten für alle Fasnächtler: Schweizer Rheinfelden wird dieses Jahr eine Fasnacht haben, aber nicht im üblichen Rahmen. Der Schnitzelbank-Abend, die Kinderfasnacht und auch der grenzüberschreitende Umzug fehlen. Doch immerhin: Es kann einiges geboten werden. Ursprünglich waren wegen Corona alle Veranstaltungen abgesagt, respektive auf später verschoben worden.

„Wichtig für die Zukunft der Fasnacht“

Mit den von der Schweizer Regierung in Aussicht gestellten Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen hat sich die Ausgangslage geändert und haben sich neue Möglichkeiten ergeben. Inzwischen hat der erweiterte Vorstand der Fasnachtsgesellschaft (FGR) das weitere Vorgehen abgestimmt und beschlossen, dass es eine Fasnacht gibt, das allerdings in einer kleineren Ausgabe. „Wir sind froh, dass wir etwas durchführen können. Das ist wichtig, auch für die Zukunft der Fasnacht“, sagt FGR-Präsident Roger Wendelspiess. Er ist überzeugt: „Viele Leute freuen sich, dass endlich wieder gefeiert werden kann.“

Geplant ist nun Folgendes: Am Donnerstag, 24. Februar (Schmutziger Dunschdig), startet um 20 Uhr ein Umzug, der vom alten Zoll durch die Marktgasse bis zum Obertorplatz führt. Dort wird Frau Fasnacht aufgehängt. Anschließend findet um 20.11 Uhr die Fasnachtseröffnung auf dem Obertorplatz statt mit einem Apéro für die Fasnachtsfans. Danach wird in verschiedenen Gassen-Beizli gefeiert.

Am Freitag, 25. Februar, wird ein Kleinformationen-Treffen ab 19.11 Uhr in der Rheinfelder Altstadt über die Bühne gehen. „Es werden einheimische und auswärtige Formationen dabei sein“, erklärt Roger Wendelspiess.

Am Samstag, 26. Februar, beginnt um 19.11 Uhr ein Guggen-Platzkonzert, ebenfalls mit auswärtigen und einheimischen Guggen. An den Konzertplätzen in der Altstadt werden diverse Außenstände für die Verpflegung der Besucher sorgen.

Am Sonntag, 27. Februar, führt um 18.11 Uhr ein Umzug vom Obertorplatz an die Schifflände. Gemäß der Rheinfelder Tradition wird die Frau Fasnacht brennend und mit einem Feuerwerk Richtung Basel treiben. Zum Abschluss der Rheinfelder-Fasnacht gibt es danach das Mehlsuppenessen auf dem Albrechtsplatz.

Aber: Keine Kinderfasnacht

Eine Kinderfasnacht wird es dagegen nicht geben. „Ich hätte es schön gefunden, wenn wir die Kinderfasnacht durchführen könnten. Doch weil die Guggen nicht proben durften, wäre es für sie schwierig, an einem Umzug teilzunehmen. Deswegen haben wir darauf verzichtet“, schildert Wendelspiess. Weiterhin geplant ist das Mümpfeli, das am 8. und 9. April im Kurbrunnensaal sein Revival feiern soll. Roger Wendelspiess hofft insgesamt auf eine fröhliche Fasnacht und viele lachende Gesichter. Der Vorverkauf für das Mümpfeli läuft bereits, Karten sind im Städtli-Kiosk an der Marktgasse 8 zu erhalten.