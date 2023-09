Die Hotzenwälder Kleinkunstbühne (HKKB) wird im Café „Verkehrt“ im Murger Ortsteil Oberhof wieder Veranstaltungen anbieten. Auch Eigentümer Peter Maier organisert dort wieder Konzerte – das erste am Samstag, 23. September, mit dem Auftritt der Celtica Pipes Rock aus Schottland. Die Kulturbühne ist aber nur auf Widerruf wieder geöffnet.

Der im November 2022 angekündigte Verkauf von Hotel, Gasthaus und Café ‚Verkehrt‘ kam bislang nicht zustande. Maier führt deshalb den Betrieb selbst wieder fort. Dies hat auch Auswirkungen auf die HKKB. „Wenn das Café ,Verkehrt‘ weitermacht, besteht auch die Hotzenwälder Kleinkunstbühne weiter“, sagt Maier, der seit vielen Jahren selbst im Vorstand des Vereins aktiv ist.

Eigentümer Peter Meier im Gasthaus des Café Verkehrt und an der Theke der Musik- und Kleinkunstbühne. | Bild: Alexander Jaser

Strategische Entscheidungen über ihre weiteren Aktivitäten habe die HKKB selbst nicht getroffen, da es laut Peter Meier „in den Sternen steht, wann ein neuer Käufer gefunden wird“. Sollte sich ein Käufer finden, der das Café als Veranstaltungsort nicht fortführen wolle, „dann würde sich der Verein ziemlich sicher auflösen, doch solange ich es mache, wird die Hotzenwälder Kleinkunstbühne bestehen bleiben.“ Allerdings arbeite man vorerst „von einem Monat auf den anderen“.

Das erste Konzert nach der zwischenzeitlichen Schließung wird es diesen Samstagabend mit einem Auftritt der Celtica Pipes Rock aus Schottland geben, einer Band die auch schon auf dem berühmten Musikfestival von Wacken den Zuhörern einheizte.

Das Konzert Celtica Pipes Rock aus Schottland spielt am Samstag, 23. September, im Café „Verkehrt“ in Oberhof. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 35 Euro, für Mitglieder der Hotzenwälder Kleinkunstbühne 30 Euro. Karten können per E-Mail über info@cafe-verkehrt.com reserviert werden. Dort auch alle weiteren Veranstaltungsangebote.

Popcorn und Mitho Kanywa stehen als nächstes auf der Bühne

Man werde „an diesem Abend sehen, was läuft“, bekräftig Peter Meier. Die nächsten Bands in Maiers eigener Veranstaltungsreihe stehen schon fest – am 25. November wird die Partyband Popcorn zu Gast sein, am 2. Dezember dann mit Mitho Kanywa eine Band aus Waldshut. Weitere Anfragen von Künstlern habe er „jede Menge“, die nächsten Bands werde er „kurzfristig bekanntgeben.“

„Ich habe eine lange Warteliste von Künstlern und Bands, sowohl regional als auch überregional“, meint Meier. Eintrittskarten wird es allerdings nicht mehr wie bisher im Vorverkauf geben, stattdessen können sie per E-Mail über info@cafe-verkehrt.com reserviert werden. Auch die Zahl der Konzertbesucher werde in Zukunft auf 120 Gäste beschränkt sein.

Maier plant eine Veranstaltung pro Woche

Wie bisher sei aber auch das kommende Angebot „querbeet“ meint Meier, der zukünftig eine Veranstaltung pro Woche anbieten möchte. Mit dem Interesse des Publikums sei er in der Vergangenheit „zufrieden“ gewesen und auch zukünftig „sei für jeden etwas dabei.“

Musikfreunde können sich weiterhin auch auf Konzerte und Kleinkunstveranstaltungen der Hotzenwälder Kleinkunstbühne im Café freuen. Nachdeem lange die Auflösung des Vereins im Raum gestanden hat, sollen nun in der Mitgliederversammlung am Montag, 16. Oktober, 19.30 Uhr im Café „Verkehrt“ die Weichen für die Forführung der Kulturarbeit gestellt werden.

Bereits seit 1983 gibt es Kulturprogramm im Café „Verkehrt“

Das Café „Verkehrt“ hat eine lange, bewegte Geschichte hinter sich. Unzählige Konzerte und Kleinkunstveranstaltungen der HKKB fanden dort seit der Eröffnung 1983 statt. 2011 trat Peter Meier als neuer Eigentümer an und verlieh dem gesamten Ensemble aus Konzertbühne, Gasthaus und Hotel neues Leben. Die bewährte Koppelung zwischen Café „Verkehrt“ und der Hotzenwälder Kleinkunstbühne blieb dabei bestehen.

Nach zwölf Jahren in der Gastronomie will Quereinsteiger Maier in Ruhestand. Er stehe „vor einem neuen Lebensabschnitt“ mit einem neuen Hobby, der „Leidenschaft für das Segelfliegen“, berichtet der mittlerweile in Baselland lebende Laufenburger. Doch solange das Café nicht erfolgreich verkauft sei, bleibe er „mit Herzblut“ dabei.