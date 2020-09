1983 beginnt die Erfolgsgeschichte des Café „Verkehrt“ in Murg-Oberhof. Bisher sind dort mehr als 1000 Veranstaltungen über die Bühne gegangen.

Das Café „Verkehrt“ in Oberhof ist über die Region hinaus seit vielen Jahrzehnten ein Begriff in der Kulturszene. Es ist bekannt für gute Musik und Kleinkunst. Auch „Stimmen on Tour“, ein Ableger des Lörracher