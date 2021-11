Die Laufenburger Acht wird später fertig als geplant. Statt bis Ende dieses Jahres werden die Arbeiten am 1,3 Kilometer langem Abschnitt zwischen Kraftwerk und Codman-Anlage erst im Frühjahr fertiggestellt sein, erklärte Bürgermeister Ulrich Krieger auf Anfrage unserer Zeitung. Als Hauptgrund nennt er Materiallieferschwierigkeiten. Diese verzögerten den Bau der vier stählernen Hängebrücken und Stege.

Laufenburg Der Ausblick beeindruckt sogar einen Bergler: Endspurt bei der Laufenburger Acht Das könnte Sie auch interessieren

Die Arbeiten an den Fundamenten für die Brücken seien inzwischen abgeschlossen. In den vergangenen Tagen sei mit der Erstellung der Pylone begonnen worden, so Krieger. Bis Ende der Woche werde wohl klar sein, wann der Hubschrauber die ersten Elemente der ersten Hängeseilbrücke antransportiere. „Je nach Wetterlage wäre es das Ziel, noch in diesem Jahr mit der Erstellung der ersten Hängebrücke zu beginnen“, sagte der Bürgermeister. Die Arbeiten könnten jedoch nicht vollumfänglich abgeschlossen werden, da auch hier Bauteile fehlten. Die ebenerdigen Teile des Fußwegs seien zum Großteil fertiggestellt, ein Teil der Neubepflanzungen abgeschlossen.